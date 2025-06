Alles was zählt-Fans aufgepasst: Diese Mega-Veränderung steht bei der Serie an

Bei Alles was zählt gibt es für Fans bald eine große Veränderung. Was Zuschauer:innen bald in der Soap erwarten, könnt ihr hier nachlesen.

Dass es bei Alles was zählt immer wieder zu neuen Geschichten kommt, ist keine Seltenheit. Jetzt gibt es eine große Veränderung, die die Serie grundlegend verändert. Es kommen nicht nur zwei neue Hauptdarstellerinnen, sondern auch eine neue sportliche Disziplin in die Steinkamp-Welt. Alles was zählt: Diese beiden Schauspielerinnen sind neu im Cast Ab dem 16. Juli wird Josephine Martz in die Rolle der Joana Perez schlüpfen. Joana ist eine junge und international erfolgreiche Tennisspielerin. Wegen Schulterschmerzen, die ihre Karriere gefährden könnten, verschlägt es Joana ins Steinkamp-Retreat. Doch sie kommt nicht zufällig ins Zentrum. Joana hat herausgefunden, dass sie mit den Steinkamps verwandt ist. Sie spürt ihren bislang unbekannten Onkel Maximilian (Francisco Medina) in Südamerika auf und nimmt heimlich Kontakt nach Essen auf. Joana hat ihre Mutter Gabriella im Schlepptau, die von Ex-Unter uns-Darstellerin Bianca Hein gespielt wird. Sie war selbst Tennisprofi und steht ihrer Tochter als Trainerin zur Seite. In Essen trifft Gabriella auf ihre Vergangenheit: Als Baby hat sie ihre Mutter Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) von ihrem Zwillingsbruder Maximilian getrennt. Neue Sportart im Zentrum Bei Alles was zählt liegt der Fokus vor allem auf dem Thema Eiskunstlauf. Im Laufe der Jahre standen auch schon Boxen, Eistanz oder Fußball im Mittelpunkt des Geschehens. Jetzt gesellt sich eine neue Sportart dazu: Tennis. Wann und wo läuft Alles was zählt? Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.