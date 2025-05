Alles was zählt-Vorschau heute: Deniz wird wegen Charlie eifersüchtig

Deniz ist wegen seiner Gefühle für Charlie bei Alles was zählt verwirrt. Als sie sich immer besser mit Milan versteht, verspürt Deniz plötzlich Eifersucht.

Deniz (Igor Dolgatschew) hatte bei Alles was zählt einen nahen Moment mit Charlie (Shaolyn Fernandez), den er nicht so einfach vergessen kann. Immer wieder muss er an ihr gemeinsames Training denken und wird dabei von Ingo (André Dietz) erwischt: Er ist sich sicher, dass Deniz auf seine Schülerin steht. Er streitet noch alles ab. Doch als sich Charlie im Training mit Milan (Vitali Huk) immer besser versteht, scheint es Deniz zu stören.

Alles was zählt: Deniz muss seine Gefühle für Charlie hinterfragen

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4690 vom 6. Mai

Nach seiner Verletzung darf Milan endlich wieder aufs Eis. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Er hat Angst, sein kaputtes Bein zu belasten. Charlie kommt ihm zur Hilfe und kann ihm bei seiner Blockade helfen. Die beiden nähern sich an und sprechen über ihre Vergangenheit. Dabei stellen sie fest, dass sie ähnliches erlebt haben.

Die beiden trainieren ihre Kür auf dem Eis, während Deniz sie dabei filmt. Ingo kommt dazu und lobt Deniz dafür, dass er aus Charlie und Milan ein Team gemacht hat. Doch bei einer Figur fällt Deniz plötzlich alles aus dem Gesicht, was für Ingo nicht unbemerkt bleibt. "Du bist eifersüchtig", stellt er fest. Deniz ist sauer und streitet es erneut ab. "Ich meine ja nur. Du wolltest ein Team, du hast ein Team und du guckst als…" Deniz ermahnender Blick bringt seinen Freund zum Schweigen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.