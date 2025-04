Alles was zählt-Vorschau: Jenny gesteht Ingo ihre Gefühle für ihn

Jenny wohnt bei Alles was zählt vorübergehend bei Ingo. Dabei kommen sich die beiden wieder näher und entdecken ihre Gefühle füreinander.

Bei Alles was zählt zählt hat sich Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) bei der Polizei gestellt und offengelegt, dass sie für den Brand in der Eishalle verantwortlich war – und somit auch für den Tod von Justus. Sie darf die Untersuchungshaft verlassen, doch muss bis zum Prozess in einem sicheren Umfeld leben. Deshalb darf sie bis dahin bei Ingo (André Dietz) wohnen. Dabei entfachen die beiden ihre Gefühle erneut füreinander.

Alles was zählt: Jenny ist von ihren Gefühlen überwältigt

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4686 vom 29. April

Jenny wacht in der Nacht schweißgebadet auf, sie hatte einen schlimmen Albtraum. Ingo ist für sie da, beruhigt sie und versichert ihr, dass alles gut wird. Er schläft sogar mit ihr auf der Couch. Jenny ist seitdem völlig im Gefühlschaos, wie soll Ingo ihr beistehen, wenn sie ins Gefängnis kommt? Ihr Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich) redet ihr aber ins Gewissen und macht deutlich, dass sie ihn doch ganz offensichtlich liebe und sie soll endlich zu ihren Gefühlen stehen. Jenny ist sich aber sicher, dass sie im Gefängnis landet, wird und sie wolle nicht, dass Ingo ihretwegen sein Leben wegschmeißt. "Egal, wie oft du ihn von dir wegstößt, er wird auf dich warten", redet Richard Jenny ein. Falls sie wirklich ins Gefängnis muss, müsse sie Erinnerungen und Momente schaffen, an denen sie festhalten kann. Und die Zeit dafür sei jetzt.

Jenny besucht Ingo im Zentrum und sucht das Gespräch. "Du nimmst mir die Angst. Vor dem, was noch kommt. Eigentlich vor allem. Vor dem, was mich aus der Vergangenheit verfolgt", erklärt sie. Jenny könne nicht von ihm verlangen, dass er auf sie wartet, wenn sie im Gefängnis landet. Doch Ingo bestätigt, dass er natürlich auf sie warten würde. "Ingo, ich liebe dich", unterbricht Jenny Ingos Monolog.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.