Am Abend vor Drehstart: Neuer Thriller mit Joker-Star Joaquin Phoenix aus gutem Grund gestoppt und er ist womöglich nur der erste von vielen

Der Dreh eines neuen Thrillers mit Joaquin Phoenix und Rooney Mara muss aus Sorge vor einem neuen Hollywood-Streik verschoben werden. Es könnte noch weitere Independent-Filme dieser Art treffen.

Seit Mai 2023 streiken in Hollywood die Drehbuchautor:innen. Grund dafür ist die Entwicklung der Film- und Serienlandschaft, bei der vorübergehende Anstellungen und geringe Tantiemen vorherrschen, während Streaming-Dienste immer forderndere Bedingungen stellen.

Jetzt zeichnet sich ein neuer Teil-Streik in Hollywood ab, der die Stars selbst betrifft. Starten soll er am 1. Juli 2023. Aus diesem Grund wurde jetzt schon der Dreh des neuen Thrillers mit Joker-Star Joaquin Phoenix und Verblendung-Star Rooney Mara gestoppt.

Die nächste Hollywood-Krise soll bevorstehen

Wie Deadline berichtet, wurde der geplante Drehstart zu The Island von Pawel Pawlikowski gestoppt, obwohl der Cast in Spanien angereist ist und bereit war. Das liegt daran, dass sich Versicherungsfirmen aus Sorge vor einem neuen Streik ab dem 1. Juli weigern, bestimmte aktuelle Filme zu versichern.

Der neue Streik würde die Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) betreffen. Dabei handelt es sich um eine amerikanische Gewerkschaft, die unter anderem Tausende Film- und Fernsehschauspieler:innen weltweit vertritt. Auch Phoenix und Mara sind Teil der SAG-AFTRA. Als sie davon erfuhren, dass sie für den Dreh von The Island nicht versichert werden können, sind sie vorerst wieder nach Hause gereist. Der neue Produktionsstart des Thrillers ist unbekannt.

Diese Entwicklung könnte der Startschuss für eine Welle weiterer betroffener Indie-Filme sein, die nun erstmal nicht gedreht werden können. Ob die SAG-AFTRA ab dem 1. Juli genauso wie WGA streikt, steht noch nicht final fest.

Worum geht es im Thriller The Island mit Joaquin Phoenix?

In The Island flüchtet ein Pärchen (Joaquin Phoenix und Rooney Mara) in den 1930er Jahren auf eine abgelegene, paradiesische Insel. Hier versorgen sie sich selbst und leben in Frieden, bis ein vorbeiziehender Yachtbesitzer sie mithilfe der Presse über Nacht zur Sensation macht. Plötzlich will eine reiche Gräfin mit zwei Liebhabern im Schlepptau die Insel zum Standort ihres nächsten Luxushotels machen. Es beginnt ein Kleinkrieg voller Intrigen, Betrug und Manipulation.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.