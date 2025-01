Amazon bestellt nächste große Fantasy-Serie nach Herr der Ringe, die sich an über 200 Jahre altes Märchen anlehnt

Amazon Prime Video verschreibt sich nach der Herr der Ringe-Serie weiterhin dem Fantasy-Genre. In Auftrag gegeben wurde die Umsetzung einer Märchen-inspirierten Story mit asiatischem Setting.

Wer ein Amazon-Abo für Prime Video hat und Fantasy-Stoffen zugeneigt ist, hat demnächst einen neuen Serientitel für die Watchlist vorzumerken. Nach Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat der Streaming-Dienst nämlich eine weiteres Fantastik-Format mit Romanvorlagen bestellt.

Es geht Richtung Asien, allerdings mit Inspiration durch die böse Königin aus Schneewittchen. Ihr wisst schon, die mit dem vergifteten Apfel und dem Zauberspiegel.

Amazon bestellt neue Fantasy-Serie: Die Rise of the Empress-Saga soll verfilmt werden

In Auftrag gegeben wurde eine Serienadaption namens Rise of the Empress, basierend auf Julie C. Daos gleichnamiger Buchreihe aus dem letzten Jahrzehnt, deren Einzelbände Forest of a Thousand Lanterns, Kingdom of the Blazing Phoenix und Song of the Crimson Flower heißen. Wie TVLine meldet, übernimmt Crystal Liu den Showrunner-Posten, während James Wong Regie und Produktion innehat. Beide haben zuvor an der Grusel-Anthologie American Horror Story gearbeitet.

Aber worum geht es überhaupt in Rise of the Empress? Das Setting ist ein fiktives asiatisches Königreich, das sich im Krieg befindet. Einzige Hoffnung für den Frieden ist die politische Hochzeit des Thronerben mit einer Prinzessin aus einem der befeindeten Länder. Welcher Anwärter wird es sein? Ein Kampf um die Hand des Prinzen beginnt. Gleichzeitig gerät das Bauernmädchen Xifeng zwischen die Fronten rivalisierender Zauberer und wird schließlich diejenige, die das Reich retten muss.

Nick Pepper von den Amazon MGM Studios sagte folgendes zur Fantasy-Serienbestellung:

Diese Story, angeführt von einer unglaublichen weiblichen Heldin, ist eine inspirierende Geschichte von Stärke und Widerstandskraft. Crystal hat zusammen mit den Teams von JuVee und Significant sowie Gemma [Chan] großartige Arbeit geleistet, um die von Julie geschaffene Magie einzufangen, und wir freuen uns, James [Wong] begrüßen zu dürfen, der dabei hilft, dieses brillante Projekt auf eine Art und Weise zum Leben zu erwecken, die bei unseren internationalen Prime Video-Kund:innen Anklang finden wird.

Neben der Herr der Ringe-Serie hat Amazon auch die Fantasy-Adaptionen Das Rad der Zeit und Good Omens als Eigenproduktionen im Streaming-Angebot.

