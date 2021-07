Amazon bringt noch vor The Boys Staffel 3 neue Spin-off-Serie & das Beste daran ist ein Bettwäsche-Werbespot

The Boys Staffel 3 kommt bald, aber vorher gibt uns Amazon einen Zwischensnack zu Superhelden-Serie. Das Highlight darin ist eine bizarre Bettwäschewerbung.

Neun lange Monate kommen wir jetzt schon ohne neue The Boys-Folgen aus. Die Durststrecke ist vorbei, Amazon gönnt uns ab jetzt jeden Monat 6 frische Minuten aus der Supe-Welt und zwar in Form einer Spin-off-Serie, die ein bisschen so aufgemacht ist wie die Heute Show vom ZDF, nur etwas wilder und ohne peinliche Photoshop-Montagen.

Vor Staffel 3: Was ihr zur neuen The Boys-Serie von Amazon wissen müsst:

Neue Folgen erscheinen ab jetzt an jedem 7. Tag eines Monats.

5 bis 6 Minuten gehen die Episoden, die von Matthew Edison als Sprecher Cameron Coleman moderiert werden.

In jeder Folge werden sieben Geschichten aus der Welt der Seven , also der sieben Top-Supes vorgestellt. Das ergibt spannende Updates zu Figuren wie Homelander und Stormfront.

, also der sieben Top-Supes vorgestellt. Das ergibt spannende Updates zu Figuren wie Homelander und Stormfront. Außerdem ist in jeder Folge ein Werbespot enthalten und der ist zumindest in Episode 1 das absolute Highlight.

Seven on 7 heißt die fiktive Nachrichtensendung, deren erste Folge ihr hier sehen könnt:

The Boys-Fans lieben den ultra-ernsten Werbespot für Bettwäsche

Amerikanische Werbung für Schlafutensilien ist offenbar anders als deutsche ("Ne ne ne" - "Doch!"). Im ersten News-Segment von Seven on 7 wirbt ein aufgekratzter und sehr überzeugender Geschäftsmann für patriotische Bettwäsche. Sein beschwingter Vortrag über die fiese, kratzige ausländische Konkurrenz-Bettwäsche wird unterbrochen von "authentischen" Our Sheets-Verbraucher:innen.

Das ist typischer The Boys-Humor und entsprechend beliebt bei den Fans. Der Spot ist vor allem etwas interessanter als die aktuelle Stimmung von Homelander und Spekulationen um verschiedene Supes und ihre losen Enden nach Staffel 2 und vor Staffel 3. Da fungiert die Show eher als Auffrischung denn als tatsächliche Weitererzählung. Mal schauen, ob sich das in den kommenden Ausgaben noch ändert.

Wann kommt nun The Boys Staffel 3?

Die Ausgaben erscheinen am 7., es gibt immer 7 Geschichten zu den Seven – also kommen auch 7 Folgen? Wenn das Spin-off nahtlos überleitet zu Staffel 3, würde diese im Februar oder März 2022 starten, was zu bisherigen Einschätzungen passt.

Lest hier, welches Level der Verrücktheit Staffel 3 von The Boys erreichen soll

Wir wissen aber weder, wie viele Folgen erscheinen, noch, ob Amazon dazwischen doch eine Pause lässt. Die Dreharbeiten laufen seit einigen Monaten, ein Start wie bei den bisherigen Staffeln zwischen August und September ist dennoch ausgeschlossen. Etwas Geduld müssen wir noch aufbringen. Die kurzen Nachrichten-Häppchen helfen dabei zumindest.

The Boys ist die beste, laufende Superheldenserie, Staffel 3 wird noch verrückter

Im Movepilot-Podcast Streamgestöber erklären wir euch, warum und wie Staffel 3 den Exzess noch toppen kann:

Wir prüfen, was The Boys so einzigartig macht, warum es noch spannender ist alles Marvel's Daredevil, WandaVision & Co. und warum es in Staffel 3 sogar noch verrückter werden wird.



