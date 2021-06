The Boys-Macher kündigt Endstufe der Verrücktheit an, also Superhelden-Sex mit Riesenpenis in einem Walkörper (?)

In der 3. Staffel The Boys bei Amazon wird etwas passieren, das "noch niemand jemals gesehen hat", verspricht der Showrunner. Was – zur Hölle – kann das sein?

Die Amazon-Serie The Boys ist bekannt für ihre Schockszenen. Mal explodieren reihenweise Köpfe wie Luftballons auf einem Kindergeburtstag. Mal rammt die Bande um Billy Butcher (Karl Urban) per Motorboot ein Loch in einen Buckelwal und hält sich anschließend minutenlang in der Bauchhöhle auf.

In der zurückliegenden Staffel 2 wurde eine der Hauptfiguren zudem von einem Anakonda-langen Riesenpenis gewürgt, Antiheld Homelander wärmte Muttermilch mit seinem Laserblick und zwei Superheld:innen zerstörten in einer Sexszene ein Apartment.

The Boys in Staffel 3 mit verrücktestem Moment der Menschheitsgeschichte (oder so ähnlich)

Diese endlose Spirale aus Eskalationen und Provokationen passiert nicht zufällig, sie ist vielmehr Konzept in der Satire-Serie, wie Showrunner Eric Kripke in einem Interview mit Deadline verrät.

In jeder Episode versuchen wir, dem Publikum etwas zu zeigen, das es wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Das ist aufregend. Wann kann man das über eine TV-Serie schon sagen?

Die 3. Season unterliegt dieser Anforderung ebenfalls, und die Voraussetzungen sind optimal. Der Herogasm, eine große Superheld:innen-Orgie, wird endlich umgesetzt. Außerdem vernichtet The Boys so viel Kunstblut wie nie zuvor.

Die berüchtigte Wal-Szene in The Boys Staffel 3

Kripke schraubt die Erwartungen nun weit in die Höhe, mit einer Ankündigung, die nichts weniger als die Endstufe der Verrücktheit in Serien erwarten lässt.

Ich will nichts spoilern. Ich war gestern im Schneideraum und wir machen etwas in der ersten Folge der 3. Staffel, das nicht nur das Verrückteste ist, was wir jemals getan haben, es muss das Verrückteste sein, das jemals irgendjemand getan hat.

Was genau das nach Riesenpenissen etc. sein kann, können wir Normalos uns genauso wenig vorstellen wie das Ende des Universums. Ich komme mit meinen Bemühungen nur zu einer Kombination des Bisherigen, also also wilder Superhelden-Sex mit Riesenpenissen in einem bluttriefenden Walkörper.



Vielleicht funktioniert es nicht. Wer weiß? Aber ich bin so berauscht von dem Gag, den wir umsetzen. Es ist wahrscheinlich etwas, das niemand jemals gesehen hat, wahrscheinlich aus gutem Grund.

The Boys wird in Staffel 3 also nicht unbedingt einen Wal sprengen, wohl aber mal wieder die Grenzen des Erträglichen.

