Amazon kündigt erste James Bond-Serie überhaupt an – aber damit habt ihr sicher nicht gerechnet

Bei Amazon Prime wird demnächst die Welt von James Bond ausgebaut. Der Streaming-Dienst kündigt ein Spin-off zur beliebten Agentenreihe an, das noch dieses Jahr gefilmt werden soll.

Der Deal zwischen Amazon und MGM ist unter Dach und Fach, was bedeutet, dass die James Bond-Marke nun bei dem Streaming-Dienst ausgebaut werden kann. Wie Variety berichtet, ist nun genau das der Fall. Noch dieses Jahr soll die Produktion einer Serie startet, die auf der James Bond-Reihe basiert. Es ist eine Reality-Show.

Ja, ihr habt richtig gelesen. Mit 007's Road to a Million bekommen wir eine Reality-Show aus dem James Bond-Universum auf Amazon und nicht das erhoffte Spin-off rund um die von Ana de Armas verkörperte CIA-Agentin Paloma, die in James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben zur großen Szenendiebin avancierte.

Amazons erste James Bond-Serie ist eine Reality-Show

In 007's Road to a Million treten verschiedene Kandidat:innen in einem Wettbewerb gegeneiner an, um ein Preisgeld in der Höhe von 1 Millionen Euro zu gewinnen. In Zweierteams müssen physische Herausforderungen gemeistert werden. Darüber gilt es, knifflige Fragen zu sämtlichen James Bond-Filmen zu beantworten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Keine Zeit zu sterben schauen:

Keine Zeit zu sterben - Trailer (Deutsch) HD

Produziert wird 007's Road to a Million von Barbara Broccoli und Michael Wilson, die ebenfalls hinter der James Bond-Reihe stehen. Darüber hinaus sind 72 Films und MGM Television in die Produktion der Reality-Show involviert, die in einem "cinematic format" gedreht werden soll. Was auch immer das genau bedeutet.

Variety betont, dass sich das Projekt seit vier Jahren in der Entwicklung befindet und somit nicht zu den Filmen und Serien gehört, die aus dem MGM-Deal hervorgegangen sind. Dennoch sollten wir uns darauf einstellen, dass Amazon in Zukunft verstärkt auf MGM-Marken zurückgreift. James Bond ist die populärste im Katalog des Studios.

Wann startet 007's Road to a Million auf Amazon Prime?

Wenn die Dreharbeiten tatsächlich noch dieses Jahr beginnen, könnte 007's Road to a Million in der ersten Hälfte 2023 auf Amazon Prime veröffentlicht werden. Abseits davon debütiert dieses Jahr auf Apple TV+ die Dokumentation The Sound of 007. Anlass ist das 60-jährige Jubiläum der James Bond-Reihe.

Was haltet ihr von der Idee? Werdet ihr 007's Road to a Million schauen?