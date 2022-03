Kommt jetzt das "James Bond-MCU" zu Amazon Prime? Megal-Deal mit 8,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen

Das nächste Streamingbeben: Amazon kauf James Bond und noch ein paar andere für einen schwindelerregenden Betrag. Wir erklären, was jetzt passieren kann.

Seit über einem Jahr wurde am Deal geschraubt, jetzt ist er eingetütet: Amazon kauft das Traditionsstudio MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Das berichtet Variety . Demnach beträgt der Kostenaufwand für den Akquise den Mondpreis von 8,5 Milliarden US-Dollar. Das sind die Beträge, die heute für Rechte an Unterhaltungsmarken über den Tisch gehen.

Nicht ohne Grund, denn durch den Kauf stehen Amazon nun viele Türen offen. Die Marke James Bond könnte in Zukunft deutlich ausgewalzt werden. Wir erklären, was der Deal bedeutet.

Mit James Bond und Rocky: Was bekommt Amazon für 8,5 Milliarden?

James Bond, Rocky und noch viel mehr gehören zur Bibliothek von MGM. James Bond ist besonders begehrt, auch Netflix soll lange scharf auf die Marke gewesen sein. Die Agenten-Reihe ist selten in Flatrates bei den großen Streaming-Services abrufbar

Die wichtigsten Bestandteile des Amazon-MGM-Deals:

1924, vor fast hundert Jahren, wurde MGM gegründet. 4000 Titel sollen in der MGM-Bibliothek enthalten sein. Darunter etwa:

Das James Bond 007-Franchise

Der Hobbit

Rocky/ Creed

Die Erfolgsserie Vikings und ihre Nachfolger

West Side Story

Fargo

The Handmaids Tale

Godfather of Harlem



Weitere Filme aus dem MGM-Katalog sind (unter anderem) Klassiker wie Ben Hur, RoboCop, Der unsichtbare Dritte, Platoon und Thelma and Louise. Was passiert jetzt mit diesen Titeln?

Kommt jetzt das James Bond-MCU zu Amazon Prime?

Gucken wir uns den Deal mal im geschichtlichen Vergleich an. Disney zahlte 2012 für Lucasfilm und damit vor allem für die Marke Star Wars 4,05 Milliarden US-Dollar. Versandhändler Amazon blechte für MGM mehr als das Doppelte. Warum das alles?

Vor allem für James Bond wahrscheinlich. Natürlich sind die exklusiven Rechte an den 25 Filmen sehr attraktiv. Amazon könnte Kund:innen weltweit bald mit den Daniel Craig-Abenteuern von einem Prime-Abo überzeugen. Der Versand- und Unterhaltungsgigant wird aber noch mehr vorhaben mit der Marke.

Was tut Disney(+) seit zwei Jahren mit Star Wars? Es produziert Serien, Spin-offs und womöglich bald auch neue Filme, die exklusiv auf der Plattform erscheinen sollen. Mit den Marvel-Filmen passiert das Gleiche. Auch der Warner-Streamingdienst koppelt aus seinen DC-Blockbustern The Batman und The Suicide Squad Serien aus. IPs (Intellectual Property, geistiges Eigentum) oder eher Marken bieten den Streamingdiensten Ausgangspunkte für fiktionale Universen, die einzig und allein auf ihren Plattformen stattfinden und Abonnent:innen anlocken sollen.

Der Schluss liegt nahe, dass Amazon nun dasselbe mit James Bond vorhat und eine Art "James Bond-MCU" plant. Damit würde eine neue Ära für den britischen Geheimagenten anbrechen. Denn bisher fanden die Abenteuer von Bond ausschließlich in Filmform und im Kino statt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von dem Deal?