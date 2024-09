Amazon legt ultraharten Sci-Fi-Film neu auf und schnappt sich dafür den Schöpfer von 3 ikonischen Horror-Reihen

Mit RoboCop kehrt bald eine legendäre Science-Fiction-Reihe zurück – dieses Mal allerdings nicht im Kino. Stattdessen erwartet uns eine Neuauflage in Serienform bei Amazon Prime Video.

Vor über einem Jahr sorgte Amazon Prime Video für Schlagzeilen: Nachdem der Streamer das Filmstudio MGM übernommen hatte, wurde die Entwicklung zahlreicher Projekte angekündigt, die auf bekannten MGM-Marken basieren. Dazu gehörte auch die RoboCop-Reihe, die 1987 von Regisseur Paul Verhoeven angestoßen wurde.

Bis dato sind zwei Fortsetzungen und ein Leinwand-Reboot rund um den futuristischen Superpolizisten erschienen, der mit mechanischer Rüstung für Recht und Ordnung in den Straßen von Detroit sorgt. Nun wird die Neuauflage bei Amazon Prime Video ernst: Zwei wichtige kreative Köpfe für die RoboCop-Serie wurden enthüllt.

Schonungslose Sci-Fi-Neuauflage garantiert: James Wan bringt die RoboCop-Serie zu Amazon Prime Video

Wie aus einem Bericht von Deadline hervorgeht, hat Amazon Prime Video den Serien-Experten Peter Ocko als Showrunner für den RoboCop-Neustart verpflichtet. Von Pushing Daisies und The Office über The Leftovers und Elementary bis hin zu Black Sails und Lodge 49: Ocko war bereits in die unterschiedlichsten Serien involviert.

Ihm zur Seite steht James Wan, der die neue RoboCop-Serie als ausführender Produzent betreut. Wan bringt Blockbuster-Erfahrung (Aquaman, Fast & Furious 7) mit und hat drei der einflussreichsten Horror-Reihen der vergangenen Jahre gestartet, namentlich Saw, Insidious und Conjuring. RoboCop dürfte entsprechend hart werden.

Verhoevens Film ist für seine erbarmungslose Gewaltdarstellung bekannt. Zwischen Satire und Dystopie bahnte sich RoboCop als knallharter Action-Thriller seinen Weg auf die große Leinwand. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie die Geschichte als Serie umgesetzt wird. Laut Deadline orientiert sich das Reboot an der Prämisse des Originals.

Im ersten RoboCop-Film schließt sich ein Tech-Unternehmen mit der Polizei zusammen, um einen Cyborg-Polizisten zu schaffen, der die Kriminalität in den Griff bekommen soll. Schnell wird jedoch klar, dass die Mischung aus Mensch und Maschine nicht so zuverlässig funktioniert, wie sich das die Mächtigen vorgestellt haben.

Alle bisherigen RoboCop-Filme im Überblick:

Alle bisherigen RoboCop-Serien im Überblick:

Wann startet die neue RoboCop-Serie bei Amazon Prime?

Bisher ist noch keine offizielle Timeline für das RoboCop-Reboot bekannt. Da wir uns noch ganz am Anfang befinden, sollten wir davon ausgehen, dass die Serie frühestens 2026 bei Amazon Prime Video eintrifft.