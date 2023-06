Amazon Fire TV Stick beim Prime Day kaufen: 4K oder Standard? Das ist die beste Version

Beim Prime Day auf Amazon gibt es wieder satte Rabatte für den Fire TV Stick. Aber welche Variante eignet sich für euch am besten? Wir liefern euch mit unserer Kaufberatung eine Entscheidungshilfe.

Amazons Fire TV Stick gehört zu den besten Streaming-Sticks am Markt und erfreut sich wegen seiner guten Bedienbarkeit und des günstigen Preises anhaltend großer Beliebtheit. Beim Prime Day, der dieses Jahr voraussichtlich Anfang Juli 2023 stattfindet, verkauft der Online-Händler die Hardware an Prime-Abonnenten besonders günstig.



Weil Amazon den Fire TV Stick aber gleich in vier verschiedenen Varianten verkauft, habt ihr die Qual der Wahl: 4K oder Standard? Max oder Lite? Was braucht man wirklich? Wir stellen euch jedes Modell in unserer Kaufberatung genauer vor und erklären euch, welcher Stick sich für eure Bedürfnisse am ehesten eignet.



Übrigens: Falls ihr noch kein Konto bei Amazon Prime besitzt und den Streaming-Dienst Prime Video einmal ausprobieren möchtet, könnt ihr euch für ein kostenloses Probe-Abo * anmelden.



Was kann der Amazon Fire TV Stick?

Der Amazon Fire TV Stick erinnert an einen überdimensionalen USB-Stick, den ihr mit dem HDMI-Port eures Fernsehers verbinden könnt. Die Steuerung von Fernseher und Stick übernimmt dabei dann die beiliegende Fernbedienung.



Ein großer Pluspunkt von Fire TV besteht darin, dass der Stick mehr als 1.000 verschiedene Apps und TV-Sender unterstützt. Dadurch benötigt ihr praktisch keine zusätzliche Hardware, sondern könnt flexibel zwischen verschiedenen Streaming-Diensten und Mediatheken wechseln.



Außerdem integriert sich der Fire TV Stick nahtlos in Amazons Smart-Home-System. Ihr könnt das Gerät nämlich über die Fernbedienung auch per Sprachsteuerung (Alexa) nutzen.



Apps und TV-Sender, die von Fire TV unterstützt werden, umfassen unter anderem:

Netflix

Prime Video

Sky Ticket

Disney+

DAZN

Joyn

AppleTV

PlutoTV

WaipuTV

TV Now



Youtube

Live- und Free-TV

Amazon Music und Spotify (für Musikstreaming)

Um den Fire TV Stick nutzen zu können, benötigt ihr neben dem Gerät selbst lediglich ein Abonnement bei dem Streaming-Dienst eurer Wahl.

Zudem müsst ihr ein kostenloses Amazon-Konto anlegen, um die Ersteinrichtung des Sticks abzuschließen. Letzteres hat dann den Vorteil, dass ihr mehrere Nutzerkonten in Fire TV anlegen könnt - die jeweiligen Einstellungen werden dann für jedes Konto einzeln gespeichert.

Günstig, aber minimalistisch: Der Amazon Fire TV Stick Lite

Der Amazon Fire TV Stick Lite ist quasi das Basismodell unter den Fire TVs. Der Stick kostet derzeit 34,99 Euro, war zum Prime Day im vergangenen Jahr aber bereits für 18,99 Euro zu haben.



Diese Variante verfügt über ein eingeschränktes Portfolio an Features und eine begrenzte Leistung:

Full-HD-Streaming in 1080p

Speicherplatz: 8GB

Arbeitsspeicher: 1GB

Audiounterstützung: HDMI Passthrough

CPU: Quad-Core-Prozessor 1,7 GHz

GPU: 650 MHz

Amazon Fire TV Stick Lite

Weil der Fire TV Stick Lite über keine eigene Steuerung für den Fernseher verfügt und als einziger Stick kein Dolby Atmos unterstützt, können wir diese Variante nur begrenzt empfehlen. Die anderen Modelle sind kaum teurer, bieten dafür aber eine bessere Gesamtperformance.



Klassiker ohne 4K: Der Amazon Fire TV Stick

Im Vergleich zum Fire TV Stick Lite hat der herkömmliche Fire TV Stick gesonderte Buttons für die Steuerung des TV-Geräts mit an Bord. Wer auf eine 4K-Auflösung verzichten kann und möglichst wenig Geld ausgeben möchte, macht mit dieser Variante nichts falsch.



Das Feature-Set des Amazon Fire TV Sticks sieht wie folgt aus:

Full-HD-Streaming in 1080p

Speicherplatz: 8GB

Arbeitsspeicher: 1GB

Audiounterstützung: Dolby Atmos

CPU: Quad-Core-Prozessor 1,7 GHz

GPU: 650 MHz

Amazon verkauft den Fire TV Stick aktuell für 44,99 Euro, zum Prime Day 2022 kostete er aber nur 21,99 Euro.



Preis-Leistungs-Sieger: Der Amazon Fire TV Stick 4K

Wenn ihr Streaming- und TV-Inhalte in 4K genießen möchtet, kommt ihr um den Fire TV Stick 4K nicht herum. Dieses Modell unterstützt sowohl Dolby Atmos als auch Dolby Vision und eine Auflösung in UHD.



Außerdem bietet der Fire TV Stick 4K gegenüber dem Fire TV Stick und dem Fire TV Stick Lite dank mehr Arbeitsspeicher eine bessere Performance. Die Apps, die ihr auf dem Gerät installieren könnt, laden dadurch deutlich schneller als bei den Non-4K-Versionen.



Amazon Fire TV Stick 4K

Folgende Features hat der Amazon Fire TV Stick 4K zu bieten:

Streaming in 4K Ultra HD inklusive Dolby Vision Support



Speicherplatz: 8GB

Arbeitsspeicher: 1,5GB

Audiounterstützung: Dolby Atmos

CPU: Quad-Core-Prozessor 1,7 GHz

GPU: 650 MHz

Das Non-plus-ultra: Der Amazon Fire TV Stick 4K Max

Der Fire TV Stick 4K schlägt momentan mit 69,99 Euro zu Buche, war beim Prime Day 2022 aber bereits für 24,99 Euro zu haben.

Der Amazon Fire TV Stick 4K Max ist die leistungsstärkste Version des Streaming-Sticks. Das Gerät verfügt über den größten Arbeitsspeicher aller Modelle (2GB) und unterstützt als einzige Fire-TV-Variante den neuen Wi-Fi-6-Standard.



Zudem bietet der Fire TV Stick 4K Max ein Bild-in-Bild-Video sowie die beste CPU und GPU aller Modelle. Amazon verkauft den Stick aktuell für 74,99 Euro, zum Prime Day 2022 kostete das leistungsfähigste Modell aber nur 33,99 Euro.



Entscheidet ihr euch für den Fire TV Stick 4K Max, kommt ihr in den Genuss folgender Features:

Streaming in 4K Ultra HD inklusive Dolby Vision Support

Speicherplatz: 8GB

Arbeiitsspeicher: 2 GB

Audiounterstützung: Dolby Atmos

CPU: Quad-Core-Prozessor 1,8 GHz

GPU: 750 MHz

Wi-Fi-6-Support

Bild-im-Bild-Live-Video

Fazit: Welcher Stick eignet sich für euch am besten?

Für welche Variante des Amazon Fire TV Sticks ihr euch entscheiden solltet, hängt von verschiedenen Faktoren ab - darunter euer Budget und euer individuelles TV-Setup. Allerdings würden wir euch grundsätzlich am ehesten den Fire TV Stick 4K * ans Herz legen.

Die 4K-Version des Streaming-Sticks bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ist kaum teurer als der normale Fire TV Stick und bietet alle Funktionen, die ihr für ein gutes TV-Erlebnis benötigt. Insbesondere von der Lite-Variante solltet ihr hingegen lieber die Finger lassen - die Performance-Einbußen sind die minimale Ersparnis beim Kaufpreis nicht wert.



Spielt der Preis für euch nur eine untergeordnete Rolle und ihr wollt das Beste vom Besten, dann entscheidet ihr euch für den Fire TV Stick 4K Max. Der teuerste Stick bietet 4K-Auflösung mit der besten Performance von allen Fire-TV-Versionen.

