Der Blick in die Streaming-Charts bei Amazon Prime beweist, dass eine besondere Fantasy-Reihe beim Publikum selbst Jahre nach ihrem Ende immer noch sehr hoch im Kurs steht.

Alle Jahre wieder ... treffen die Harry Potter-Filme zur Weihnachtszeit bei einem Streaming-Dienst ein und belagern dort die Charts. Dieses Jahr hat sich Amazon Prime die Lizenz für die achtteilige Fantasy-Reihe gesichert. Ein Blick in die täglich aktualisierten Film-Charts des Streamers zeigt: Es hat sich definitiv gelohnt.

Derzeit befindet sich Harry Potter gleich fünfmal in der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Amazon Prime. Das ist beachtlich und zeigt: Viele Menschen nehmen die kalte Jahreszeit zum Anlass für einen großen Rewatch, angefangen bei Harry Potter und der Stein der Weisen, der dieses Jahr auch sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

Die Harry Potter-Filme erobern Amazon Prime

Auf die Spitzenposition hat es bislang zwar keiner der Potter-Filme geschafft. Dafür übernehmen sie ab dem Mittelfeld mit einem ganzen Block das Sagen in den Charts.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand: 23. November 2026):

Nur drei Harry Potter-Filme fehlen in der Top 10, namentlich Harry Potter und der Orden des Phönix sowie das zweiteilige Finale um die Heiligtümer des Todes (Teil 1 und Teil 2). Dass die Filme nicht in der Liste auftauchen, dürfte vor allem daran liegen, dass viele Abonnent:innen bei ihrem Rewatch noch am Anfang stehen.

Auch von den drei Spin-offs um Newt Scamander und seine fantastischen Tierwesen (Teil 1, Teil 2, Teil 3) fehlt bislang jede Spur. Obwohl die Filme im selben Universum spielen und ebenfalls bei Amazon Prime im Abo verfügbar sind, stehen sie bei vielen Fans offenbar nicht so weit oben auf der Rewatch-Liste. Aber das kann sich noch ändern.

Der Start der Harry Potter-Serie steht kurz bevor

Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Aufstellung der Potter-Filme in den nächsten Tagen in den Streaming-Charts verschiebt. Zudem erwartet uns am 25. Dezember 2026 der Start der Harry Potter-Serie bei HBO Max. Wir haben also die letzten Wochen vor uns, in denen nur eine Version der Geschichte in Form bewegter Bilder existiert.

Wie werden wir nächstes Jahr um diese Zeit über Harry Potter sprechen? Wird die Serie die Filme ablösen? Oder setzt sich die Nostalgie durch? Schon jetzt steht fest, dass die Neuverfilmung in Staffel 2 geht. Ob der Plan, alle sieben Bücher mit jeweils einer Staffel umzusetzen, realistisch ist, wird sich dagegen erst noch zeigen müssen.