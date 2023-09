Amazon schenkt dir 15 Euro Guthaben für den Prime Day im Oktober: So funktioniert das Angebot

Schnäppchenfreund:innen aufgepasst: Am 10. und 11. Oktober findet der zweite Prime Day statt und es wird wieder jede Menge Top-Angebote geben. Sichert euch jetzt 15 Euro Startguthaben für das Mega-Shoppingevent.

Ein Prime Day kommt selten allein: Seit ein paar Jahren feiert der Onlineriese sein größtes Shoppingevent regelmäßig zweimal pro Jahr ab. Das heißt, dass ihr nicht bis zum Black Friday im November warten müsst, um wieder starke Deals zu entdecken. Der zweite Amazon Prime Day hört auf den Namen Prime Big Deal Days und findet wie gewohnt schon im Oktober statt, also mehr als einen Monat vor dem Black Friday.

Alle wichtigen Infos zu den Prime Deal Days und erste Angebote haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst. Um möglichst viel zu sparen, könnt ihr euch 15 Euro Startguthaben für das Deal-Event sichern. Wir zeigen euch, wie's geht.

Der zweite Prime Day auf Amazon Deal Zum Deal

15 Euro Amazon Guthaben bekommen: So geht das Angebot

Genau wie die Angebote am zweiten Prime Day selbst gilt dieser Deal nur für Mitglieder von Amazon Prime. Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, könnt ihr ein kostenloses 30-tägiges Probeabo * abschließen und so von allen Angeboten rund um die Prime Deal Day profitieren.

Was muss man für den 15-Euro-Gutschein machen?

Meldet euch auf der Aktionsseite * an. Dann ladet ihr die Amazon-Photos-App * kostenlos herunter und ladet ein Foto hoch. Innerhalb von vier Tagen wird das Guthaben eurem Amazon-Account hinzugefügt. Das Angebot gilt nur bis zum 7. Oktober, ihr müsst das Guthaben also schon vor den Prime Big Deal Days aktivieren. Anwenden könnt ihr das Guthaben dann während des großen Deal-Events am 10. und 11. Oktober.

15 Euro Guthaben für die Prime Deal Days Deal Zum Deal

Wichtig: Das Angebot gilt nur, wenn ihr die Amazon Photos App noch nicht genutzt habt. Bestandskund:innen der App sind leider außen vor.

Schon jetzt bei diesen Amazon-Deals sparen

Auch vor den Prime Deal Days hat Amazon einige wirklich gute Angebote zu bieten. Wenn ihr auf der Suche nach Noise-Cancelling-Kopfhörern der Spitzenklasse seid, dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Bowers & Wilkins PX7 S2 werfen. Sie haben einen besseren Klang als die High-End-Modelle von Marktführern wie Bose und Sony und sind gerade starke 42 Prozent reduziert.

Wenn ihr euren TV-Sound upgraden wollt, haben wir ein weiteres Schnäppchen für euch. Die schlanke, stylische Bose Soundbar "Bose TV Speaker" ist gerade um 21 Prozent reduziert. Ihr bekommt also Premium-Sound von Bose richtig günstig. Da die meisten Fernseher einen ziemlich schwachen Ton haben, macht eine gute Soundbar schon einen großen Unterschied.

Wir werden euch natürlich weiterhin über kommende Amazon-Deals auf dem Laufenden halten. Wir gehen davon aus, dass es schon vor dem offiziellen Beginn der Prime Deal Days einige Sonderangebote geben wird.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.