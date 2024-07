Amazons große One Piece-Konkurrenz kündigt sich im Trailer an: Kult-Anime über legendäre Diebstähle kommt als Realserie

Neben Sailor Moon und Dragon Ball lief damals die Anime-Serie Ein Supertrio aka Cat's Eye im Fernsehen. Aus Frankreich kommt nun via Amazon eine Live-Action-Version, zu der es schon einen Trailer gibt.

Wer in den 90er Jahren gerne Sailor Moon oder Dragon Ball auf RTL 2 eingeschaltet hat, erinnert sich bestimmt auch an Ein Supertrio. Die Anime-Serie, die eigentlich Cat's Eye heißt, basiert auf dem Manga von Tsukasa Hojo und erzählt von drei Schwestern mit Café, die ein Doppelleben als Kunstdiebinnen führen, während eine von ihnen mit einem Cop verlobt ist.

Nach Live-Action-Serien wie One Piece oder Yu Yu Hakusho wird es nun eine Cat's Eye-Realserie geben. Allerdings weder japanisch noch englischsprachig, und auch nicht auf Netflix, sondern aus Frankreich und auf Amazon Prime Video.

Schaut hier den Trailer zur französischen Serie:

Cat's Eyes - Trailer (Französisch) HD

Cat's Eyes auf Amazon: Die französische Adaption des Kult-Animes

In Cat's Eyes geht es laut Anime News Network nicht um die japanischen Kisugi-, sondern die französischen Chamade-Schwestern: Alexia (Claire Romain), Tamara (Camille Lou) und Sylvia (Constance Labbé). In der Hoffnung zu erfahren, was vor zehn Jahren mit ihrem verschollenen Vater geschehen ist, schmieden sie Pläne, eines seiner Kunstwerke zu stehlen, das plötzlich in einer Pariser Ausstellung am Eiffelturm auftaucht.

Anime Virtual Ein Supertrio

Dem Trio auf den Versen ist bald schon Kommissar Quentin Chapuis (Mohamed Belkhir) von der französischen Polizei. Nur ahnt der Ermittler nicht, dass eine der drei Gesuchten die große Liebe seines Lebens ist. Kann Tam mit ihren Schwestern das diebische Doppelleben aufrechterhalten?

Ein japanischer Cat's Eye-Realfilm kam schon 1997 heraus. Eine Live-Action-Adaption von Thema City Hunter, das ebenfalls aus der Feder von Manga-Autor Hojo stammt, erschien unter dem Titel Nicky Larson: City Hunter im Jahr 2018 ... und stammt ebenfalls aus Frankreich.



Wann kommt die neue Cat's Eyes-Serie raus?

Die zunächst achtteilige Katzenaugen-Serie aus Frankreich wird 2025 beim französischen Amazon und auf TF1 veröffentlicht. Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht. Die alte Anime-Serie findet man unterdessen beim Anime-Streamer Crunchyroll, das noch junge Crossover Lupin III. vs. Ein Supertrio beim hiesigen Amazon.