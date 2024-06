Amazons versauteste Superhelden-Serie ist ab heute zurück: The Boys ändert großen Kritikpunkt

Amazons Superhelden-Spektakel für Erwachsene ist ab heute zurück. Die 4. Staffel von The Boys zeigt sich Kritiken zufolge noch finsterer als bisher – und behebt einen großen Fehler.

Wer seine Superheld:innen blutig und versaut mag, darf sich jetzt freuen: The Boys Staffel 4 startet endlich bei Amazon Prime Video. Neben der gewohnten Härte und Freizügigkeit soll sie allerdings ihren berüchtigten Humor häufig gegen ernüchternd dunkle Szenen tauschen. Manchen Zuschauenden zufolge wird dabei auch ein nerviger Mangel der letzten Staffeln ausgemerzt.

"Düsterste Staffel bisher": Amazons The Boys verändert sich stark in Staffel 4

The Boys spielt in einer Welt, in der künstlich gezüchtete Übermenschen die Welt beschützen sollen, sie stattdessen aber durch ihre Grausamkeit und Arroganz gefährden. Butcher (Karl Urban) hat genug davon und scharrt eine Truppe um sich, die den Umhangtragenden den Kampf ansagt.

Schaut den neuesten Trailer zu The Boys Staffel 4:

The Boys S04 - Trailer (Deutsch) HD

So geht es in Staffel 4 weiter: Zu Beginn von Staffel 4 stehen die Dinge für seine Widerständler:innen nicht zum Besten. Butcher ist todkrank. Und obwohl Übermenschen-Primus Homelander (Antony Starr) wegen des Mordes an einem Demonstranten vor Gericht steht, scheint seine Popularität kaum zu leiden. Den The Boys-Helden läuft die Zeit davon.

Variety beschreibt Staffel 4 als "die düsterste Staffel bisher", Vanity Fair nennt die Serie "so trostlos wie nie zuvor". Grund sind vor allem die Parallelen zur aktuellen US-Politik, etwa zum Gerichtsprozess gegen Donald Trump und seiner anhaltenden Beliebtheit.

The Boys Staffel 4 merzt einen Fehler aus: Andere sehen in den neuen Folgen eine grandiose neue Entwicklung. So schreibt etwa die renommierte Kritiken-Seite Rogerebert.com :

Nachdem sich die Autor:innen in Staffel 2 und 3 offenbar immer wieder in ihren Referenzen und der Schockwirkung ihrer Szenen übertreffen wollten, spült Staffel 4 die Gewalt weg. Und stellt wieder die Figuren in den Vordergrund.

Insgesamt sind die Kritiken zu The Boys Staffel 4 überdurchschnittlich positiv, bemängeln aber auch diverse Schwachstellen. Ob es sich um einen Rückschritt oder die besten Folgen seit Serienstart handelt, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden.

Die vierte Staffel von The Boys ist seit dem 13. Juni 2024 auf Amazon Prime Video verfügbar *.

The Boys & mehr: Podcast zu den 10 besten Serienstarts im Juni

Ihr braucht nach The Boys noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur Amazons The Boys, sondern auch die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, einen ungewöhnliche Netflix-Superhelden und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.