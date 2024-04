Amy Winehouse Back to Black: Diese Werke geben tiefe Einblicke in das Leben und die Musik der legendären Künstlerin

Back to Black stürmt die Kinocharts, doch das Biopic über Amy Winehouse ist nicht unumstritten. Wir haben euch Bücher, Musik und Filme herausgesucht, die ebenfalls Einblicke in ihr Leben und ihre Kunst geben.

Aktuell befindet sich das Biopic Back to Black auf Platz 2 der deutschen Kinocharts. Schon im Vorfeld mussten sich Regisseurin Sam Taylor-Johnson und Amy Winehouse Darstellerin Marisa Abela großer Kritik aussetzen. Auch inhaltlich beanstanden Fans die zu positive Darstellung von Amys Ex-Mann und ihrem Vater. Eine akkurate Darstellung ist nahezu unmöglich, doch wir haben euch Werke herausgesucht, die weitere Einblicke in Amy Winehouse Leben geben.

Am besten spricht wohl Amy Winehouse Musik für sich selbst, denn die Stücke haben einen klar autobiografischen Bezug. Ihr mit vier Grammys ausgezeichnetes Album Back to Black gibt es in der Deluxe Variante auf Vinyl.

Amy Winehouse preisgekröntes Album Back to Black

Die Deluxe Platte mit 2 LPs * im sauberen Half Speed-Mastering enthält das Album Back to Black, sowie acht weitere Songs. In der Innenhülle finden sich die Lyrics und Bilder von Amy Winehouse. Ebenfalls auf Vinyl erhaltet ihr die reguläre Ausgabe von Back to Black *.

Amys großes Talent zeichnet sich vor allem durch ihre Live-Auftritte aus, in denen sie ihre Songs immer wieder neu interpretiert. Auf eine Zeitreise schickt uns die Dreifach-Vinyl Amy Winehouse At the BBC * mit 38 Songs von Live-Auftritten zwischen 2003 und 2007. Ihre Festival-Performance von 2007 ist auf Amy Winehouse – Live at Glastonbury * festgehalten. 16 Songs befinden sich auf 2 LPs, außerdem enthält das Artwork ein Vorwort von Emily Eavis.

Fans von CDs erhalten Back to Black ebenfalls in der regulären Variante *, sowie als CD * und die Deluxe Edition * mit 7 weiteren Aufnahmen. Besonders lohnenswert ist The Collection mit 5 CDs *. Die Box enthält neben ihren ersten beiden Alben auch das Sammelalbum Lioness: Hidden Treasures, welches ein Duett mit Jazz-Legende Tony Bennett enthält. Die anderen beiden CDs enthalten das Live Konzert im Londoner Shepherd's Bush Empire von 2007 und eine Sammlung von Remixen.

Amy Winehouse Leben in intimen Bildbänden

2021 erschien der liebevoll zusammengestellte Bildband Amy Winehouse: Beyond Black *, welches von ihrer langjährigen Stylistin und Freundin Naomi Parry betreut wurde. Hier finden sich unveröffentlichte Archivbilder, erstmalig dokumentierte Erinnerungsstücke, Besitztümer, Outfitkonzepte und von der Sängerin selbst verfasste Texte. Freunde kommen ebenfalls zu Wort und zeichnen ein intimes Porträt über die Sängerin. Bei Amazon sind nur noch wenige Ausgaben erhältlich, alternativ bietet auch Thalia * die deutsche Ausgabe an.

Im letzten Jahr erschien ein weiterer Bildband, dieser ist zwar auf Englisch, aber für Fans lohnend, denn in Amy Winehouse - In her words * kommt Amy selbst zu Wort durch unzähligen Zitate und Abbildungen selbstverfasster Texte. Der Bildband befasst sich mit ihrem Leben vor und nach ihrem Durchbruch. Taucht tiefer in die Gedankenwelt der humorvollen Britin ein, mit ihren bisher unveröffentlichten Journals, handgeschrieben Lyrics und Familienfotografien. Das Buch konzentriert sich vor allem auf ihre kreativen Prozesse und ihre Entwicklung vom Aufwachsen in Nord London bis zum globalen Superstar.

Amy Winehouse - die oscarprämierte Doku und der Film Back to Black

Die mit einem Oscar ausgezeichnete Dokumentation Amy sorgte 2015 für Aufsehen. Hier kommen viele enge Freunde zu Wort und auch die Rolle ihres Vaters wird deutlich kritischer beleuchtet als im aktuellen Spielfilm. Amy könnt ihr bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen *, der Stream zum Kaufen ist aktuell um fast die Hälfte reduziert und kostet nur 5,98 Euro. Die fesselnde Doku gibt es außerdem auf Blu-ray * und DVD * und bietet neben Performances, Interviews und Features auch noch über 30 Minuten zusätzliche Szenen.



Am 18. Juli erscheint der aktuelle Kinofilm Back to Black auch im Heimkino und ihr könnt ihn bereits jetzt vorbestellen. Die Special Edition in 4K * enthält ein Booklet, zudem gibt es den Film auf Blu-ray * und DVD *. Wer es nicht mehr ins Kino schafft, kann Back to Black schon jetzt bei Amazon Prime Video im Stream * vorbestellen, wann er dort veröffentlicht wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Faszination für Amy Winehouse liegt wohl nicht nur in der Tragik ihres zu kurzen Lebens, sondern vor allem in der bedingungslosen Leidenschaft für ihre Kunst und den gefühlvollen und lebensnahen Songs, die sie der Welt hinterlassen hat.

