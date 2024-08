ARD ändert das TV-Programm – und schmeißt am Sonntag den Tatort raus

Wegen sportlicher Konkurrenz sieht sich die ARD erneut gezwungen sein TV-Programm zu ändern. Diesmal muss eine der bekanntesten Krimireihen Leichtathletik & Co. den Vortritt lassen.

Mittlerweile dürfte niemandem mehr entgangen sein, dass aktuelle die Olympischen Spiele in Paris stattfinden. Auf die Übertragungsrechte bei so einem großen Sport-Event stürzen sich natürlich nicht nur etliche Sportsender. Auch ARD und ZDF möchten ein Stück vom Kuchen abhaben und übertragen deshalb etliche Wettkämpfe des sportlichen Ereignisses für ihre Zuschauer. Deshalb muss jetzt die wohl beliebteste deutsche Krimireihe ihren Sendeplatz freigeben.

Olympia setzt Krimi-Fans zu: Der Tatort fällt diese Woche aus!

Am Sonntag, den 4. August überträgt die ARD inklusive Vorberichterstattung ab 20 Uhr Leichtathletik und Beachvolleyball der Olympischen Spiele. Die Folgen der Ausstrahlung sind klar: Die Wiederholung des Tatorts fällt an diesem Wochenende auf dem öffentlich-rechtlichen Sender aus. Aber für die Zuschauer gibt es einen kleinen Trost. Wer dennoch nicht auf spannende Polizeiarbeit verzichten will, der wird am Sonntag auf dem Sender ONE fündig. Dort wird die Wiederholung des Tatorts „Feuerteufel“ von 2013 mit Wotan Wilke Möhring gezeigt.

ARD Degeto/ORF/E&A Film/Hubert Mican Ein neuer Tatortfilm soll erst Mitte September ausgestrahlt werden

Längste Sommerpause seit Langem: Dann kommt ein neuer Tatort

Aktuell befindet sich der Tatort in der längsten Sommerpause seiner Geschichte. Rund 17 Wochen dauert die Auszeit. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr dauerte die Pause lediglich 11 Wochen. Erst im September soll es mit den kriminalen Filmen weitergehen. Ein erster neuer Fall vom Tatort ist Stand jetzt für den 15. September geplant. Bis dahin werden sonntags weiterhin Sportübertragungen stattfinden oder Wiederholungen älterer Fälle ausgestrahlt.

Die Wiederholungen in einer Übersicht: