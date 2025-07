ARD streicht Gefragt – Gejagt aus dem Programm: Das ist der Grund

Gefragt – Gejagt ist eine der beliebtesten Quizshow im deutschen Fernsehen. Doch diesmal muss die Show rund um die Jäger einem anderen Programm weichen. Alle Infos findet ihr hier.

Gefragt – Gejagt begeistert seit über zehn Jahren Quizfans vor den deutschen Fernsehgeräten. Innerhalb weniger Jahre haben nicht nur zahlreiche Jägerinnen und Jäger einen Platz in der Fernsehlandschaft gefunden, sondern sind mittlerweile auch zu echten Stars geworden. Heute Abend müssen Fans sich aber wappnen, denn die Jagd fällt aus.



Gefragt – Gejagt fällt aus: Das ist der Grund

Gefragt – Gejagt läuft fast täglich um 18:00 Uhr im Ersten und unterhält Millionen von Zuschauenden. Doch heute fällt die Show wegen der Fußball-Europameisterschaft der Frauen aus. Um 17:15 Uhr startet die Übertragung des zweiten Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft. Sie treten diesmal gegen Dänemark an.



Die Show fiel wegen der Europameisterschaft in letzter Zeit öfters aus – in der letzten Woche allein zweimal. Doch Gefragt – Gejagt-Fans können aufatmen, denn die heutige Folge ist vorerst die letzte, die im Rahmen der Fußball-EM ausfällt. Ab morgen läuft die Show wie gewohnt weiter.

Weitere TV-News:

So geht könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr in der ARD. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek on demand anschauen.