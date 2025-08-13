ARD streicht Kult-Soap Rote Rosen aus dem Programm: Das ist der Grund und dann geht es weiter

Rote Rosen-Fans müssen nach der Sommerpause direkt wieder stark sein: Die beliebte Daily Soap wird aus aktuellem Anlass gleich für mehrere Tage aus dem ARD-Programm gestrichen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr hier.

Rote Rosen ist eine der beliebtesten Daily Soaps im deutschen TV. Die ARD-Telenovela begeistert ihre Fans seit 19 Jahren, und nach mehr als 4.000 Folgen ist längst kein Ende in Sicht. Im September kehrt die Serie aus der Sommerpause zurück, doch Fans müssen sich direkt nach dem Staffelauftakt auf schlechte Neuigkeiten gefasst machen: Die Daily Soap wird für mehrere Tage aus dem Programm gestrichen. Wann und wo es weitergeht, könnt ihr hier nachlesen.

Direkt nach Sommerpause: Rote Rosen fliegt schon wieder aus dem ARD-Programm

Für Fans der turbulenten Soap-Unterhaltung gehört es zur täglichen Routine: Jeden Nachmittag schalten sie im Ersten ein und genießen eine Stunde lang Drama und Herzschmerz bei Rote Rosen. Aktuell gucken Rote Rosen-Fans aber in die Röhre, denn die Serie befindet sich seit einigen Wochen in der Sommerpause. Erst ab Montag, dem 1. September 2025, kehrt Rote regulär ins tägliche ARD-Programm zurück.

Jetzt hat der Sender allerdings angekündigt, dass es direkt im September zu zahlreichen Ausfällen kommen wird: Zwischen dem 15. und 19. September 2025 fällt die Serie gleich an drei verschiedenen Tagen aus. Nur am Dienstag, dem 16. September und Donnerstag, dem 18. September, werden neue Folgen gezeigt.

Weitere spannende News:

Aus aktuellem Anlass: Deshalb muss Rote Rosen aus dem ARD-Programm weichen

Echte Sport-Fans wissen bestimmt längst, welches sportliche Großevent für die Programmänderungen im September verantwortlich sein wird: die Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die vom 13. bis zum 21. September 2025 in der japanischen Hauptstadt Tokio stattfinden wird. Die ARD und das ZDF wechseln sich mit der Übertragung wie folgt ab:

ARD überträgt am Samstag, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag

ZDF überträgt am Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Samstag

Weil live aus Japan gesendet wird, muss Rote Rosen an den betreffenden Tagen ausfallen. Auch die Kult-Soap Sturm der Liebe wird nicht gesendet.