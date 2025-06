Arnold Schwarzenegger erklärt, welcher Terminator-Film der schlechteste ist: Der Grund ist absolut verständlich

Die Qualität der Terminator-Filmreihe ist mehr als durchwachsen. Arnold Schwarzenegger selbst hat jetzt nochmal erklärt, welcher Teil der schlechteste ist und warum.

Die ersten beiden Terminator-Filme sind absolute Klassiker des Genres und bis heute Meisterwerke, die man immer wieder schauen kann. Für die restlichen Teile der Sci-Fi-Reihe gilt dieses Prädikat nicht unbedingt. Gerade die letzten Terminator-Streifen sind selbst unter Fans höchst umstritten.

Als Gast in einer Talkshow hat sich Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger jetzt selbst darüber geäußert, welcher Teil des Franchise für ihn der schlechteste ist und warum.

Arnold Schwarzenegger hält Teil 4 für den schlechtesten Terminator-Film

In der Vergangenheit hat Arnie unter anderem schon erklärt, wieso er Terminator 5: Genisys für misslungen hält. Bei einem kürzlichen Auftritt in der US-Talkshow Watch What Happens Live with Andy Cohen hat er darüber gesprochen, dass Terminator: Die Erlösung für ihn der schlechteste Film der Reihe ist. Der Grund dafür ist simpel:

Der wurde während meiner Gouverneurszeit gedreht und ich war nicht dabei. Wie macht man einen Terminator-Film, ohne dass ich mitspiele? Das ergibt doch keinen Sinn.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zu Terminator 4 schauen:

Terminator: Die Erlösung - Trailer (Deutsch)

Für Terminator: Die Erlösung wurde Schwarzenegger damals nur ein kurzer Cameo-Auftritt angeboten, den der Star ablehnte. Stattdessen kommt es im Film von 2009 zu einer T-800-Szene, die mithilfe eines Körperdoubles und eines CGI-Gesichts realisiert wurde. Sie erntete damals heftige Kritik.

Wie geht es mit der Terminator-Reihe nach Teil 6 weiter?

Letztes Jahr hat Terminator-Schöpfer James Cameron mit Empire über weitere Zukunftspläne für die Sci-Fi-Reihe gesprochen. Da die letzten beiden Kinofilme kommerziell hinter den Erwartungen zurückblieben oder gefloppt sind, stand es nicht gut um die Weiterführung des Franchises. Offiziell angekündigt wurde Terminator 7 bis jetzt noch nicht.