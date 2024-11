"Schrecklich": Diesen Terminator-Film fand sogar Arnold Schwarzenegger furchtbar

Die Terminator-Filme haben ihn berühmt gemacht, aber einen Teil der Reihe kann Arnold Schwarzenegger ganz besonders wenig leiden.

Arnold Schwarzenegger IST der Terminator. Die ersten beiden Filme haben maßgeblich zum Legendenstatus des Franchises und des Schauspielers beigetragen. Aber Arnie kann sich nicht für die Entwicklung begeistern, die die Reihe genommen hat. Ein Film stößt ihm dabei ganz besonders sauer auf.

Arnold Schwarzenegger kann Terminator: Die Erlösung überhaupt nicht leiden

Mittlerweile ist der Terminator nicht mehr aus dem kulturellen Gedächtnis wegzudenken. Das verdanken wir natürlich auch Arnold Schwarzenegger, der sich zumindest mit den ersten drei Teilen sehr zufrieden zeigte und sie "toll" findet. An den letzten drei Filmen hat er allerdings einiges auszusetzen.

Weil Terminator 5: Genisys und Terminator: Dark Fate "einfach nicht gut geschrieben waren", hat Arnold Schwarzenegger sogar komplett mit dem Franchise abgeschlossen. Aber so richtig furchtbar fand er offenbar Terminator: Die Erlösung mit Christian Bale und Sam Worthington. Schwarzenegger, der damals noch als Gouverneur von Kalifornien beschäftigt war, ist darin nur als Computer-generierte Nachbildung sehen.

Seine Abneigung gegenüber Teil 4 liegt laut dem Schauspieler und Gouvernator nicht einmal daran, dass sich die Mitwirkenden nicht bemüht hätten. Gegenüber Collider erklärte Arnie im Jahr 2012 im Hinblick auf Terminator 4:

Der letzte war schrecklich. Er hat es wirklich versucht, nicht dass sie es nicht probiert hätten, mit der Schauspielerei und allem. Er hat die Chance verpasst.

Arnold Schwarzenegger hat auch bei mindestens einer anderen Gelegenheit (im Good Morning, America-Podcast) nochmal gesagt, dass Terminator: Die Erlösung nicht das Gelbe vom Ei war. In dasselbe Horn stößt übrigens auch Christian Bale, der John Connor spielt und seinen eigenen Film ebenfalls eher bescheiden fand (via: Far Out ).



Das ist auch interessant:

Wie geht es jetzt mit der Terminator-Reihe weiter? Aktuell steht das noch in den Sternen. Arnie will eigentlich nicht nochmal einen neuen Teil drehen, aber James Cameron hat da schon ein paar Ideen in der Schublade. Immerhin sei die KI-Thematik aktueller denn je, aber vermutlich müsste man für eine erfolgreiche Neugeburt der Reihe die "spezifische Ikonografie über Bord" werfen.