Arnold Schwarzenegger hätte fast einen der größten Sci-Fi-Momente aller Zeiten ruiniert – zum Glück gab es harte Widerworte

In Arnold Schwarzeneggers Filmografie finden sich viele ikonische Momente. Den wohl berühmtesten wollte er anders umsetzen, doch der Regisseur verhinderte das.

Arnold Schwarzenegger ist aktuell wieder in aller Munde. Vor wenigen Tagen startete seine erste große Action-Serie, FUBAR, bei Netflix. Darüber hinaus veröffentlichte der Streaming-Dienst die dreiteilige Doku Arnold, die sich mit dem Werdegang des Hollywood-Stars beschäftigt – eine Fundgrube für spannende Anekdoten!



In der Doku kommt Schwarzenegger auch auf die Dreharbeiten des ersten Terminator-Films zu sprechen. Der knallharte Sci-Fi-Actioner aus dem Jahr 1984 war maßgeblich für Schwarzeneggers Karriereaufstieg in der Traumfabrik verantwortlich. Besonders mit einem markanten Satz hat er sich in der Filmgeschichte verewigt: "I'll be back."

"I'll be back": Arnold Schwarzenegger verrät die ursprüngliche Version des ikonischsten Terminator-Zitats

Ein Sci-Fi-Moment für die Ewigkeit und ein Zitat, das fast drei Dekaden später immer noch Verwendung findet und aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken ist. Beinahe hätten wir jedoch eine andere Version des berühmten Satzes gehört. Im Drehbuch stand ursprünglich "I'll come back" – das wollte Schwarzenegger aber nicht sagen.

Hier könnt ihr euch die ikonische Terminator-Szene anschauen:

Daraufhin schrieb Regisseur und Co-Autor James Cameron die Version, die wir alle kennen ("I'll be back") und wies Schwarzenegger an, dass er den Satz so einfach wie möglich halten solle. Für den ehemaligen Bodybuilder wirkte dieser zu salopp. Eine Maschine würde eher mit den Worten "I will be back" antworten.

Obwohl dieser Gedankengang nachvollziehbar ist, hat Cameron mit drastischen Worten reagiert. Schwarzenegger erinnert sich an das Gespräch: "Bist du der Autor?", soll Cameron gefragt haben, woraufhin er mit einem "Nein" geantwortet hat. Camerons Reaktion: "Dann sag mir nicht, wie ich verdammt nochmal zu schreiben habe."

Cameron hat recht behalten. "I'll be back" besitzt zwar weniger Maschinen-Charakter als das weniger dynamische "I will be back", das Schwarzenegger vorgeschlagen hat. Vermutlich wäre der Moment mit der förmlichen Variante aber nie so ikonisch geworden. In der deutschen Synchro wurde der Satz mit "Ich komme wieder" übersetzt.

