Arnold Schwarzenegger will Fantasy-Action nach über 40 Jahren zurückbringen und hat schon die perfekte Idee dafür

Arnold Schwarzenegger will sein größtes Fantasy-Franchise zurückbringen. Er hat auch schon eine Idee, wie. Für den Action-Star gibt es dabei allerdings ein nerviges Problem.

Action-Star Arnold Schwarzenegger will Fantasy-Rückkehr nach Clint Eastwood-Methode

Arnold Schwarzenegger hat in seiner Karriere viele legendäre Rollen gespielt, die sich Jahrzehnte später noch für eine große Rückkehr anbieten. Der Barbarenkrieger Conan aus Conan der Barbar und seinem Sequel Conan der Zerstörer ist so ein Fall. Schwarzenegger will nur zu gerneAber es gibt ein Hindernis.

The Legend of Conan soll bereits seit vielen Jahren kommen und die Titelfigur als alten Mann zeigen. Gegenüber dem Hollywood Reporter erklärte Schwarzenegger, warum es bisher mit dem Film nichts wurde.

Der Film ist seit 10 Jahren in der Schwebe. Die Rechte gehören [dem Produzenten] Fredrik Malmberg. Der erklärt mir dann, 'Ich habe einen Netflix-Deal.' Und wenn wir Netflix fragen, wissen die von nichts. Es ist verrückt. Ich hoffe, er findet eine Lösung.

Offiziell ist bei Netflix seit etwa 2 Jahren eine Conan-Serie geplant, die das Franchise komplett neu aufrollen soll. Schwarzenegger hat für sein Film-Sequel dagegen ganz andere Pläne. Er wolle das Alter zum Thema machen wie in Clint Eastwoods Western-Abgesang Erbarmungslos, so der Star. Es gebe ein Drehbuch und willige Kandidaten für den Regieposten. Aber solange Malmberg die Rechte nicht abgebe, stecke das Projekt fest.

Es wäre das erste Mal seit Conan der Zerstörer von 1984, dass Schwarzenegger in die Barbaren-Rolle zurückkehrt. Einem anderen seiner ikonischen Franchises hat der Schauspieler mittlerweile aber den Rücken gekehrt: In der legendären Sci-Fi-Reihe Terminator will er nie wieder auftreten.

