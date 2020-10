Netflix' nächstes The Witcher? Arnold Schwarzenegger-Kult wird zur Serie

Nach The Witcher vermischt Netflix für eine neue Serie wieder Fantasy- und Historien-Elemente. Conan der Barbar wird von dem Streamingdienst als Reboot neu aufgelegt.

Mit The Witcher hat Netflix einen seiner größten Hits der jüngeren Vergangenheit gelandet. Der Mix aus Fantasy-Action und historischen Elementen knackte für den Streamingdienst Rekorde. Mit weiteren Staffeln und einem angekündigten The Witcher-Animationsfilm soll daher noch ein ganzes Universum rund um Hexer Geralt von Riva entstehen.

In Zukunft will sich Netflix neben The Witcher wohl noch weitere potenzielle Hits in diese Richtung aufbauen. Wie jetzt bekannt wurde, produziert der Streamingdienst ein Serien-Reboot von Conan der Barbar.

Die Conan-Serie kann ein ganz neues Netflix-Universum erschaffen

Deadline berichtet, dass Netflix eine neue Real-Serie entwickelt, die auf der von Autor Robert E. Howard geschaffenen Conan-Figur basiert. Im Kino wurde die Figur vor allem durch die Darstellung von Arnold Schwarzenegger in den 80ern zum Kult. Der spielte den muskelbepackten Barbaren in den zwei Verfilmungen Conan der Barbar und Conan der Zerstörer.

Ein weiterer Conan-Kinofilm erschien außerdem noch 2011 mit Game of Thrones- und Aquaman-Star Jason Momoa in der Hauptrolle.



Hier könnt ihr nochmal den Trailer zum alten Conan der Barbar-Film schauen

Conan the Destroyer - Trailer (English)

Wie Deadline berichtet, hat Netflix einen Deal abgeschlossen, der dem Streamingdienst die Rechte für verschiedenste Conan-Produktionen einräumt. Möglich sind Serien und Filme als Realverfilmung oder in animierter Form.



Damit passt die Neuigkeit zu Netflix' aktueller The Witcher-Strategie, bei der ein ganzes Fantasy-Universum entstehen soll. Aktuell soll sich der Streaming-Anbieter schon auf der Suche nach einem Drehbuchautor/Showrunner für das Conan-Reboot befinden.

Genauere Infos, wann die Serie erscheinen soll oder wer überhaupt in die ikonische Rolle schlüpfen wird, gibt es noch nicht.

Freut ihr euch auf eine neue Conan-Serie von Netflix? Und welchen Schauspieler wollt ihr am liebsten in der Rolle sehen?