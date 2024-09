Auf Netflix gibt es den perfekten Rick & Morty-Ersatz für alle Sci-Fi-Fans, die endlich mal etwas Neues sehen wollen

Ihr liebt absurde Abenteuer im Weltall? Fremde Planeten, komplett abgefahrene Trips durch die Galaxie in völlig ungewohntem Gewand? Dann bleibt mal dran.

Im Bereich der erwachsenen Animationsserien finden sich gerade in der Sci-Fi-Ecke einige absolute Publikumslieblinge. Früher war es Futurama, heute ist es Rick and Morty. Beide bestechen mit philosophischen Diskursen, versteckt in Dimensionssprüngen und Reisen durch einen völlig verrückten Weltraum. Alles schön gespickt mit Sarkasmus, schwarzem Humor und scharfzüngiger Gesellschaftskritik.

Doch was ist, wenn man zwar diesen verrückten Ansatz, die abgefahrenen Welten und die Philosophie schätzt – einem aber in der aktuellen politischen Lage wirklich nicht nach Zynismus ist? Dann schaut man am besten unseren Geheimtipp bei Netflix: Bee and Puppycat.



In Bee and Puppycat bei Netflix arbeiten eine Chaotin und ein Weltraumkaterhund für eine intergalaktische Agentur

Bee (engl. Stimme Allyn Rachel) ist nicht gerade normal. Sie hat einen Hang dazu, Chaos zu verbreiten, in ihrer eigenen kleinen Welt festzustecken und Probleme auf unkonventionelle Weise zu lösen. An dem Tag, an dem sie ihren Job im Katzencafé verliert, fällt ihr auf der Straße ein ungewöhnliches Wesen vor die Füße.



Puppycat sieht auf den ersten Blick eher katzenartig aus, riecht nach Hund und kommuniziert nur in Störgeräuschen. Er zieht kurzerhand bei ihr ein und weiht sie sogar in seine Arbeit ein: Er nimmt Minijobs für eine intergalaktische Arbeitsagentur an. Jeder Job ist völlig anders. Ein anderer Planet, eine andere Aufgabe, andere Wesen, die es zufriedenzustellen gilt.



Aliens, die gegen andere Versionen ihrer selbst ein Autorennen gewinnen müssen? Haben wir. Menschenfressende Weltraumkirschen, die versorgt werden wollen? Warum nicht. Je mehr Bee und Puppycat zusammen leben und arbeiten, desto mehr lernen sie gegenseitig von sich. Und es wird deutlich: Sie sind beide nicht das, was sie zu sein scheinen.



Bee and Puppycat ist perfekt für alle Fans von Rick & Morty, die eine völlig neue Form von Wahnsinn suchen

Im ersten Moment klingt das alles konventionell – ein normaler Mensch, der in eine verrückte Welt voller Abenteuer in Raum und Zeit hineingezogen wird. Die Sache ist nur: Auch die "normale" Welt von Bee and Puppycat ist alles andere als das. Bees Welt ist absolut surreal, voller bizarrer Regeln, die jeder einfach akzeptiert, voller Ungereimtheiten und Rätsel fürs Publikum.



Nichts scheint hier auf den ersten Blick zusammenzupassen und manchmal machen die LSD-Trip-artigen Weltraumplaneten in sich mehr Sinn als Bees Alltag zu Hause. Doch wer sich diesem Sog an Verrücktheiten und dieser Explosion kreativer Ideen hingeben kann, wird bald tiefer blicken. In Bee and Puppycat steckt ebenso viel Weisheit wie Wahnsinn.



Unter den herzerwärmenden und durchgeknallten Momenten, den liebevoll geschriebenen Figuren verstecken sich berührende Geschichten über sehr reale Themen. Von Einsamkeit und Verlust bis hin zur großen Liebe ist alles dabei. Übrigens muss erwähnt werden, wie herrlich knuffig das alles ist, voller Pastelltöne und kuscheliger Formen. Gäbe es eine Lo-Fi-Version von Rick and Morty, es wäre Bee and Puppycat.



Den wundervollen Sci-Fi-Geheimtipp Bee and Puppycat könnt ihr derzeit bei Netflix streamen.