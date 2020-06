Aufwendig wie Avatar: Jurassic World-Macher entdeckt Atlantis-Mythos ganz neu

Colin Trevorrow will den Atlantis-Mythos neu aufleben lassen. Der Jurassic World 3-Regisseur stößt einen Abenteuerthriller an und erinnert dabei an die Avatar-Vorbereitungen.

Colin Trevorrow belebte mit Jurassic World das Dinoabenteuer für Hollywood neu, aktuell dreht er den 3. Teil der Reihe. Auch danach bleibt er dem Genre treu: Trevorrow arbeitet laut Deadline an einem Atlantis-Film. Sein Ansatz, den versunkenen Kontinent zu erforschen, klingt originell und erinnert gleichermaßen an Avatar und Indiana Jones.

Jahrelange Vorbereitung: Das Atlantis-Projekt des Jurassic World-Regisseurs

Wie Deadline schreibt, arbeiten Colin Trevorrow und sein Team bereits seit 2018 an der Story, hielten ihr Projekt bisher aber bedeckt. In diesem Zeitraum ließen sie die Geschichte reifen, schliffen am Plot, recherchierten den Atlantis-Mythos und konstruierten die Welt. Universal, das Jurassic-Studio, hat das Projekt mittlerweile abgesegnet. Jetzt geht's los.

Erinnerungen an Avatar-Vorbereitungen

All das erinnert in seiner Akribie, wenn auch scheinbar ein paar Nummern kleiner, an die Avatar-Filme von James Cameron, an denen der Terminator-Regisseur auch lieber ein Jahr zu viel als zu wenig schraubt. Natürlich reifen viele Filmideen über mehrere Jahre oder auch Jahrzehnte.

Doch hier ähneln sich überdies die Ansätze. Wie Avatar erforscht Atlantis eine fremde Zivilisation, die auf ihre Weise im Vergleich zur menschlichen hochentwickelt ist - spirituell oder technisch.

Atlantis: Worum geht es in dem Film?

Im Zentrum von Trevorrows Film steht die Idee von Atlantis als "verlorenem Kontinent im Indischen Ozean zwischen Afrika, Indien und Ozeanien. Es ist eine multikulturelle Zivilisation mit ihrer eigenen fortgeschrittenen Technologie." So beschreibt es die Produktionsfirma des Regisseurs. Als Genre gibt die Firma "Thriller" an, wobei das alles eher nach einem Abenteuerfilm im Stil von Indiana Jones mit Science-Fiction-Einschlägen klingt.

In dem Zusammenhang wirkt die Personalie des Drehbuchautors interessant. Dante Harper schrieb zuletzt Alien: Covenant, auf den einige der Beschreibungen von oben bereits zutreffen: In Covenant entdeckt ein Forscherteam eine verfallene Zivilisation, das Szenario wächst sich zu einem Horrorthriller aus. Im Grunde ist Covenant bereits eine sehr düstere Atlantis-Version.

Darsteller sind für das Projekt noch nicht bekannt, auch einen Dreh- und Kinostart gibt es nicht. Alles vor 2022 scheint aber unrealistisch. Trevorrow muss ja erstmal Jurassic World 3 fertigstellen.

