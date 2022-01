Autsch: Neuer Jackass 4-Trailer ist ein abgefahrenes Fest aus Schmerzen und Gags

Bevor der neue Jackass-Film Mitte März bei uns ins Kino kommt, stimmt ein finaler Trailer jetzt nochmal auf die neuen Stunts rund um Johnny Knoxville & Co. ein.

Über 10 Jahre nach dem dritten Teil will es die die verrückte Jackass-Crew rund um Johnny Knoxville nochmal wissen. Mitte März startet mit Jackass Forever ein neuer Kinofilm bei uns, in dem sich die Kult-Truppe wieder in lebensgefährliche Stunts und Ekel-Aktionen stürzt.

Jetzt ist nochmal ein neuer Trailer zu Jackass Forever erschienen, der mit gewohntem Wahnwitz auf das kommende Spektakel einstimmt und neben den bekannten Gesichtern auch neue Stars wie Eric André für das Franchise zeigt.

Jackass Forever wird ein Fest für Fans – aber ohne Bam Margera

Der neue Trailer zum kommenden vierten Jackass-Kinofilm teast die neuen Stunts und Streiche der Crew nochmal mit einigen irrwitzigen Szenen und Ausschnitten. Dazu gehört zum Beispiel (wieder mal) ein explodierendes Dixi Klo.

Schaut hier den neuen Trailer zu Jackass Forever:

Jackass Forever - Final Trailer (English) HD

Ein Stamm-Mitglied der Jackass-Gang wird im vierten Teil aber nicht dabei sein. Bam Margera wurde während der Dreharbeiten gefeuert, da er sich wiederholt nicht an Sicherheitsauflagen halten konnte. Der Konflikt hat einen langjährigen Hintergrund, der mit öffentlich bekannt gewordenen Alkoholproblemen des Stars zusammenhängt.

Schon im Vorfeld sind die übrigen Jackass Forever-Jungs natürlich durch einen Stunt in die Schlagzeilen geraten. Nach nur zwei Drehtagen landeten zwei Jackass-Stars schon im Krankenhaus!

Wie brutal und ekelerregend der komplette Film wird, erfahren wir spätestens ab dem 17. März 2022. Dann startet Jackass Forever mit Stars wie Johnny Knoxville, Steve-O, Wee-Man, Chris Pontius und Dave England bei uns im Kino.

Wie gefällt euch der neue Jackass 4-Trailer?