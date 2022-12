Avatar 2-Regisseur James Cameron feuert gegen Marvel: "Thanos? Komm schon, lass mich in Ruhe"

Nach seiner Marvel-Kritik vor einigen Wochen hat James Cameron jetzt nachgelegt. Vor allem an den Effekten der Superhelden-Schmiede ließ er kein gutes Haar.

Vor dem Kinostart von Avatar 2: The Way of Water ist Regisseur James Cameron selbst davon überzeugt, dass sein Sci-Fi-Blockbuster effekttechnisch wieder neue Maßstäbe setzen wird. Zum Vergleich hat er jetzt erneut das erfolgreichste Kino-Phänomen der letzten 10 Jahre herangezogen, um dem Marvel-Universum noch einen Seitenhieb zu verpassen.

Schaut hier noch einen aktuellen Avatar 2-Trailer:

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer 2 (Deutsch) HD

James Cameron redet Marvel-Effekte im Vergleich zu Avatar 2 schlecht

Wie Variety berichtet, sprach der Avatar 2-Regisseur mit dem Reporter Brandon Davis über die Frage, ob er von den Spezialeffekten aus den Marvel-Filmen der letzten Jahre inspiriert wurde, die Messlatte wieder höher setzen zu wollen. Cameron fängt erstmal vorsichtig an und sagt, dass der gesteigerte Bedarf an Künstler:innen aus dem Effekte-Bereich dazu geführt hat, dass mehr talentierte Leute denn je verfügbar seien.

Dann vergleicht er sein Avatar-Team WETA Effects mit Industrial Light & Magic, die für die Marvel-Effekte verantwortlich sind, und kommt zu einem klaren Fazit mit MCU-Breitseite:

WETA Effects, wie es jetzt heißt, ist das Beste. Richtig? Industrial Light & Magic leistet großartige Arbeit, aber wenn es um die emotionalen Gesichtszüge geht, die wir machen. Thanos? Komm schon, lass mich in Ruhe. Du hast [Avatar 2: The Way of Water] gesehen. Es ist nicht einmal in der Nähe davon.

Vor einigen Wochen hatte Cameron schon mal Kritik an Marvel und DC geäußert. Für ihn kämen zwischenmenschliche Beziehungen in den Superhelden-Filmen zu kurz und alle würden sich die ganze Zeit so benehmen, als wären sie noch auf dem College.

Ob Avatar 2 das MCU inhaltlich und visuell so deutlich übertrumpft, erfahren wir endlich ab dem 14. Dezember. Dann startet Avatar 2: The Way of Water in den deutschen Kinos.

