Avatar 2-Regisseur James Cameron schießt gegen Marvel und DC – und hat absolut recht mit seiner Kritik

Avatar-Regisseur James Cameron hat sich jetzt zu Superhelden-Kino von Marvel und DC geäußert und scharfe Kritik geübt. Für ihn sei es nicht die richtige Art, Filme zu machen.

Im Dezember ist es endlich soweit und Avatar 2: The Way of Water kommt nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens ins Kino. Vorher ist in der New York Times jetzt nochmal ein Interview mit Regisseur James Cameron und einigen Cast-Mitgliedern wie Sam Worthington und Zoe Saldana erschienen.

In dem längeren Gespräch gibt der Avatar 2-Regisseur auch seine Meinung zu modernem Superhelden-Kino ab – und übt scharfe Kritik, die selbst für Marvel-Fans nachvollziehbar ist.

Für James Cameron zeigen Superhelden-Filme kein richtiges Erwachsenenleben

In der Avatar-Fortsetzung leben Jake Sully und Neytiri zusammen mit ihren drei Na’vi-Kindern. Ein Aspekt des Sci-Fi-Blockbusters soll das Familiendasein der Hauptfiguren und alle Gefühle drum herum beleuchten. Genau das, was James Cameron an Superhelden-Filmen fehlt, wie er im New York Times-Interview erklärt:

Wenn ich mir diese großen, spektakulären Filme anschaue – ich schaue euch an, Marvel und DC – spielt es keine Rolle, wie alt die Charaktere sind, sie benehmen sich alle, als wären sie auf dem College. Sie haben Beziehungen, aber das tun sie nicht wirklich.

Sie müssen nie wegen ihrer Kinder zurückstecken. Die Dinge, die uns wirklich erden und uns Kraft, Liebe und einen Zweck geben? Diese Charaktere erleben es nicht, und ich denke, das ist nicht die Art, Filme zu machen.

Gerade die Marvel-Kinofilme schneiden das Privat- und Familienleben der Hauptfiguren immer nur knapp an. Vielleicht wäre James Cameron mit den neuen MCU-Serien wie WandaVision und Hawkeye glücklicher, in denen persönliche Aspekte der Charaktere stärker vertieft werden. So hat er mit seiner Kritik aber definitiv Recht.

Dass Blockbuster-Spektakel und reife Charaktertiefe zusammenfinden können, zeigt der Regisseur offenbar mit Avatar 2 - The Way of Water. Der am meisten erwartete Blockbuster des Jahres läuft ab dem 14. Dezember bei uns in den Kinos.

