Avatar 2-Regisseur James Cameron hat eine ganze Doku gedreht, um die Tür-Kritik an Titanic zu widerlegen

Viele Titanic-Fans beschäftigt seit 25 Jahren eine Kontroverse um das Finale des Films. Genau die will Avatar 2-Macher James Cameron jetzt per Doku lösen.

Avatar 2-Macher James Cameron will Tür-Streit per Doku beilegen

Titanic ist für viele einer der bewegendsten Filme aller Zeiten. Das Ende des Blockbusters stört manche Fans aber auch nach mehr als 25 Jahren gewaltig. Hätten Jack ( Leonardo DiCaprio ) und Rose ( Kate Winslet ) nicht beide auf die Tür gepasst, die als Trümmerstück des Ozeandampfers in den eiskalten Meeresmassen schwamm?und untergehen? Regisseur James Cameron (Avatar 2) wollte es ein für alle mal herausfinden.

Zum 25. Jubiläum des großen Blockbusters wurde fürs US-Fernsehen die Doku Titanic: 25 Years Later with James Cameron produziert. Dort soll die Tür-Debatte im Wassertank mit zwei Stuntleuten und vier verschiedenen Szenarien geklärt werden. Bei Good Morning America gab es bereits einen Einblick in die National Geographic-Doku zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter anderem wird dort getestet, ob sich beide, Rose und Jack, an der Tür hätten festhalten können, womit auch beide dem eiskalten Wasser ausgesetzt gewesen wären. Am vielversprechendsten scheint Cameron eine Variante mit Schwimmweste: "Jack hätte überleben können, aber es gibt eine Menge Variablen", so der Regisseur.

Zwischenzeitlich wurde die Notwendigkeit von Jacks Opfer vom YouTube-Duo MythBusters widerlegt. Cameron betont allerdings, dass die wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit von Jacks Überleben für die Story des Films völlig irrelevant ist.

"Er musste sterben. Es ist ein Film über Liebe und Opfer und Sterblichkeit. Die Liebe wird an ihrem Opfer gemessen."

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.