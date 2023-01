Wie bei Avatar: Einer der besten Filme aller Zeiten ist plötzlich nicht mehr bei Disney+ und der Grund ist offensichtlich

James Cameron verbucht drei Einträge in der Top 10 der erfolgreichsten Filme. Mit Avatar 2 läuft einer gerade in den Kinos. Mit Titanic stößt ein weiterer bald dazu. Der Nebeneffekt: Titanic verschwand von Disney+.

Seit Mitte Dezember bricht Avatar 2 Rekord um Rekord an den Kinokassen. Im Vorfeld des Starts hatten Disney und 20th Century Fox den ersten Teil Avatar - Aufbruch nach Pandora nochmal überarbeitet in die Kinos gebracht. Schon damals fiel uns auf: Avatar war von der Streamingplattform Disney+ verschwunden. Das Unternehmen wollte offenbar keinen Anreiz auslassen, um Fans in die Lichtspielhäuser zu locken.

Jetzt wiederholt sich die Geschichte mit einem anderen Film von James Cameron: Titanic.

Titanic kommt nochmal in die Kinos und ist deshalb nicht mehr bei Disney+

Bis vor kurzem war der Blockbuster über das vermeintlich unsinkbare Schiff noch bei Disney+ abrufbar. Wenn ihr "Titanic" jetzt in der Suchleiste eingebt, findet ihr nur eine National Geographic-Doku und die Mini-Serie Titanic - Blood and Steel. Auf Leonardo DiCaprios und Kate Winslets herzzereißende Liebesgeschichte vor der Kulisse der Katastrophe müsst ihr erstmal verzichten. Zumindest, wenn ihr auf Disney+ angewiesen seid. (Lest hier, warum Titanic noch immer so gut ist)

Der Grund ist einfach und für echte Titanic-Fans sogar eine erfreuliche Nachricht: Titanic kommt nochmal in die Kinos. Seht hier den Trailer zur überarbeiteten Neuveröffentlichung:

Titanic - Trailer 25 Jahre (Deutsch) HD

Start und mehr: Was ihr von der Titanic-Neuveröffentlichung erwarten könnt

In einem Monat, am 10. Februar, startet Titanic wieder in die Kinos

Es handelt sich um eine überarbeitete Fassung

Ihr könnt den Film in 4K 3D sehen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine kleine ironische Note hat die Wiederveröffentlichung: Titanic befindet sich derzeit auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme der Geschichte. Mit dem erneuten Kino-Run wird James Cameron näher an den aktuellen Rekordhalter rücken: seinen eigenen Film Avatar 1. Zugleich verschafft sich Avatar Luft auf den nächsten Anwärter für Platz 3: James Camerons Avatar 2.

Habt ihr Lust, Titanic nochmal im Kino zu schauen?