Avatar 2-Star Kate Winslet stürmt euer Herz mit viralem Interview-Clip: "Du musst keine Angst haben"

Für Avatar 2 wurde Kate Winslet auch vom ZDF interviewt, wobei sie auf eine junge Kinderreporterin traf und ihr ermutigende Worte zusprach. Das Netz hat sich direkt in ihre Motivationsrede verliebt.

Für ihre Rolle als Ronal in Avatar 2: The Way of Water hat Kate Winslet bei den Dreharbeiten bereits einen beeindruckenden Rekord aufgestellt. Beim Unterwasser-Training schaffte sie es irgendwann, unglaubliche 7 Minuten und 14 Sekunden lang die Luft anzuhalten.

Jetzt hat Winslet zwar nicht noch einen Rekord gebrochen, aber unzählige Herzen erobert. Im viralen Clip aus einem ZDF-Interview beruhigt sie eine junge Kinderreporterin und setzt alles daran, dass das Mädchen die beste Zeit ihres Lebens hat.

Avatar 2-Star Kate Winslet reagiert extrem liebevoll auf unerfahrene Kinderreporterin

Auf Twitter wurde ein Outtake aus dem ZDF-Interview geteilt, der mittlerweile schon über 4 Millionen mal angesehen wurde. Darin ist zu sehen, wie der Avatar 2-Star auf die Info reagiert, dass das Mädchen ihr gegenüber gleich das erste Interview ihres Lebens führen wird:

Du kannst mich alles fragen, was du willst. Du musst keine Angst haben

Liebevoll und motivierend sorgt sie dafür, dass sich die ZDF-Kinderreporterin wohl fühlt und das Interview das beste aller Zeiten werden soll. Am Ende nimmt sie sich auch noch Zeit für ein schnelles Selfie.

Die Reaktionen darauf fallen im Netzt begeistert und euphorisch aus:

In einem anderen Leben wäre Kate Winslet die großartigste Lehrerin

Wenn Kate Winslet mir so eine Motivationsrede halten würde, könnte ich am nächsten Tag glaube ich den Mount Everest hochklettern

Nach so einer gelungenen Interview-Erfahrung als Einstieg dürften die nächsten Gespräche für die ZDF-Kinderreporterin auf jeden Fall kein Problem mehr werden.

