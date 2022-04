Jetzt wird es real: Avatar 2 wird in wenigen Stunden erstmals gezeigt, aber leider nicht uns

Auf den Trailer von Avatar 2 warten wir vergeblich. In wenigen Stunden allerdings wird der Blockbuster erstmals das Licht der Welt erblicken. Menschen werden Avatar 2 sehen.

Im Jahr 2009 kam Avatar - Aufbruch nach Pandora in die Kinos. Schnell wurden für den bis heute erfolgreichsten Film der Geschichte Fortsetzungen angekündigt. Nur leider warten wir auf Avatar 2 bis heute. Die ständigen Verschiebungen des Sequels wurden zum Running-Gag. 2014 sollte der Nachfolger ursprünglich in die Kinos kommen.

Dieses Jahr ist es endlich so weit: 2022 wird das Avatar 2-Jahr. Der aktuelle Start ist auf den 14. Dezember 2022 festgelegt. Falls ihr dem Braten immer noch nicht traut, dann kriegt ihr nun den ultimativen Beweis, dass Avatar 2 wirklich real ist und wirklich dieses Jahr in die Kinos kommt.

Avatar 2, The Batman und mehr: Das sind meine Top 10 Filme für 2022

Die glücklichsten Menschen der Welt werden in wenigen Stunden Avatar 2 sehen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird Avatar 2 morgen um etwa 18 Uhr deutscher Zeit bei der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas laufen. Oder zumindest Teile von ihm. Von Spider-Man: Across The Spider-Verse wurden etwa 15 Minuten auf der Messe gezeigt. Wie viel Avatar 2-Material Regisseur James Cameron rausrückt, ist noch nicht bekannt.

Aber was werden wir davon mitbekommen? Branchen-Seiten wie Variety liefern von solchen Screenings in der Regel Beschreibungen. Nett ausgedrückt kriegen wir morgen also einen Avatar 2-Trailer light. Die Zuschauenden vor Ort werden zudem in den Genuss extrem fortschrittlicher Vorführungstechnik und des wohl besten 3D-Effekts aller Zeiten kommen.

Das 3D für Avatar 2 soll wieder bahnbrechend werden

So geht der Artikel von THR darauf ein, dass James Camerons Firma Lightstorm Entertainment zusammen mit dem Kino-Projektor-Hersteller Christie die Kinos bis zum Start von Avatar 2 mit hochwertiger Technik ausstatten will, um die anspruchsvolle Bildgewalt des Blockbusters bestmöglich in die Lichtspielhäuser zu übertragen. Details dazu werden wohl in den nächsten Wochen und Monaten durchsickern.

Nochmal: Avatar 2 ist real und wird am 14. Dezember 2022 auch in den deutschen Kinos starten.

