Avatar 3-Produzent Jon Landau zerstört Gerücht über das nächste James Cameron-Abenteuer: "Werde ich heute Abend ändern"

James Cameron hat Sci-Fi-Fans bereits einen möglichen Titel für Avatar 3 verraten. Der habe sich allerdings mittlerweile wieder geändert, erklärte kürzlich Produzent Jon Landau.

Es wird ein langes Jahrzehnt für Avatar-Fans. Avatar 3 soll erst in zwei Jahren erscheinen, Avatar 5 sogar erst 2031. Zumindest der Titel des dritten Teils schien schon festzustehen: Nach einem Entertainment Tonight -Interview mit Regisseur James Cameron gingen Sci-Fi-Fans von dem Namen The Seed Bearer (dt. Der Saat-Träger) aus. Das ist laut Produzent Jon Landau aber Schnee von gestern.

James Cameron und Jon Landau wollen einen anderen Avatar 3-Titel

Vor einigen Tagen erklärte Landau im Gespräch mit Comicbook.com :

Ich darf euch verraten, dass The Seed Bearer nicht der Titel von Avatar 3 sein wird. Oh, steht das sogar auf Wikipedia? Das werde ich heute Abend ändern.

Welchen Titel der dritte Teil der Sci-Fi-Reihe gegenwärtig hat, enthüllte Landau nicht. Im ursprünglichen Interview mit Entertainment Tonight hatte Regisseur Cameron für Teil 4 und 5 darüber hinaus die Titel The Tulkun Rider (dt. Der Tulkun-Reiter) und The Quest for Eywa (dt. Die Suche nach Eywa) angedeutet. Ob er und Landau diese Titel am Ende auswählen werden, ist nicht klar. Cameron zufolge handelte es sich lediglich um mögliche Optionen.

Wann kommt der Sci-Fi-Blockbuster Avatar 3 ins Kino?

Avatar 3 soll am 17. Dezember 2025 ins Kino kommen. Genaue Details zur Story des dritten Teils sind bisher nicht bekannt, allerdings soll eine neue Art von aggressiven Na'Vi im Film auftreten.

