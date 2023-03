Avatar 3 mit 9 Stunden Laufzeit? Handlung, Start und mögliche Länge des Sci-Fi-Blockbusters

Der Kinostart von Avatar 3 ist näher, als ihr glaubt. In diesem Artikel erfahrt ihr, was bereits bekannt ist über die Handlung, die Laufzeit und die Besetzung des Blockbusters.

Avatar 2: The Way of Water war ein gewaltiger Erfolg für James Cameron und Disney. Kann Avatar 3 an die Rekorde anschließen? Der Film wurde parallel mit Teil 2 produziert, die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Bis zum Kinostart ist aber noch viel zu tun. In diesem Artikel verraten wir, wann Avatar 3 in die Kinos kommt, was in dem Film passiert und wie lang er werden könnte.

Der Start: Wann soll Avatar 3 rauskommen?

Avatar 3 erscheint offiziell am 20. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Das ist ein Freitag. In Deutschland dürfte der Blockbuster sogar einen Tag früher anlaufen, weil Filme hier immer donnerstags starten. Wie die beiden Vorgänger wird Avatar 3 also über die Weihnachtsfeiertage Anlauf nehmen.

Das ist die mögliche Handlung von Avatar 3

In Avatar 2 strandet die Familie von Jake Sully und Neytiri bei dem Wasservolk Metkayina. Sie flüchteten vor der Menschenorganisation RDA (Resources Development Administration), die den Mond Pandora ausbeuten will. Vor allem die blaue Na'vi-Version von Colonel Quaritch hat es auf Jake abgesehen. Es kommt zu einem blutigen Kampf, der Todesopfer fordert: Jake und Neytiri verloren ihren Sohn Neteyam (Jamie Flatters).

Der Konflikt mit Quaritch wird auch in Avatar 3 eine große Rolle einnehmen, denn Quaritch überlebte mit der Hilfe seines Sohnes Spider, der jedoch zu seiner Pflegefamilie, den Sullys, zurückkehrte.

Wir können davon ausgehen, dass die böse Menschen-Organisation RDA in Teil 3 wieder größeren Raum in der Handlung einnimmt. Deren Macht deutete Teil 2 lediglich an.

Die anderen Bösewichte für Teil 3 stehen bereits fest: die Ash-People, die das Element des Feuers beherrschen. James Cameron sagte über seine Pläne: "In den ersten Filmen gibt es sehr negative Menschen-Beispiele und sehr positive Na'vi-Beispiele. In Avatar 3 werden wir das umkehren."

Mögliche Rekord-Laufzeit: Wie lang wird Avatar 3?

Avatar 1 hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 42 Minuten. Avatar 2 ist 3 Stunden und 10 Minuten lang. Wenn der Trend sich bestätigt, stößt Avatar 3 an die 4-Stunden-Marke. Ob es so weit kommt? Nun ja: Gerüchten zufolge arbeitet James Cameron an einem 9-Stunden-Cut von Avatar 3, der als Mini-Serie bei Disney+ erscheinen soll – nach dem Kinostart.

Was bedeutet das für die Laufzeit der Kinofassung? Cameron, so heißt es, will die 9 Stunden-Fassung vollständig mit teurem CGI ausstatten. Je mehr davon in der Kinofassung zu sehen ist, desto mehr würde sich der Aufwand lohnen. Sagen wir es mal so: Wenn irgendein Filmemacher heutzutage einen 4-Stunden-Blockbuster in die Kinos bringt, dann James Cameron.

Die Besetzung von Avatar 3: Wer kehrt zurück, wer ist neu dabei?

In diesem Abschnitt listen wir nur die wichtigsten Figuren und ihre Darsteller:innen auf. Die gesamte Avatar 3-Besetzung seht ihr hier.

Die Hauptfiguren: Die Sullys werden komplett zurückkehren



Die Menschen-Organisation RDA: Diese Schurk:innen sind wieder dabei

Stephen Lang als Quaritch

Edie Falco als General Frances Ardmore

Brendan Cowell als Wal-Jäger Mick Scoresby

Neu dabei in Avatar 3 sind:

Game of Thrones-Star Oona Chaplin als Anführerin der Feuer-Na'vi

Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh als Dr. Karina Mogue

Harry Potter-Star David Thewlis als Peylak

Wie sicher sind Avatar 4 und 5? Der aktuelle Plan

James Cameron hat gleichzeitig mindestens zwei Avatar-Filme gedreht, Teil 2 und 3. Ob er schon mit Teil 4 und 5 angefangen hat, ist unbekannt. Die Angaben widersprechen sich teilweise. Was feststeht, sind die Starttermine:

Avatar 3: kommt am 20. Dezember 2024.



20. Dezember 2024. Avatar 4: kommt am 18. Dezember 2026.



18. Dezember 2026. Avatar 5: kommt am 22. Dezember 2028.

Ob James Cameron Teil 4 und 5 wirklich umsetzen darf, wird der Erfolg von Teil 3 entscheiden. Die Einnahmen von Avatar 2 sprechen aber für eine lange Lebensdauer des Pandora-Franchise.

