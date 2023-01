Avengers-Star Jeremy Renner meldet sich nach schwerem Unfall mit erstem Foto-Lebenszeichen zurück

Nach einem schweren Unfall wurde MCU-Darsteller Jeremy Renner in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Jetzt hat der Star ein erstes Lebenszeichen gepostet.

An Neujahr wurde MCU-Darsteller Jeremy Renner in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Der für seine Rolle als Hawkeye bekannte Schauspieler ist beim Schneepflügen von den derzeitigen extremen Wetterbedingungen in den USA erfasst worden. Sein Zustand wurde anschließend als stabil angegeben. Jetzt hat der Marvel-Star selbst ein erstes Lebenszeichen aus dem Krankenhaus geteilt.

Jeremy Renner meldet sich nach Unfall auf Instagram zurück

Auf Instagram postete der Avengers-Darsteller ein Bild, das ihn mit Verletzungen im Krankenhaus zeigt:

Vielen Dank für eure freundlichen Worte. 🙏. Ich bin jetzt zu angeschlagen, um zu tippen. Aber ich sende euch allen Liebe.

Laut Cinema Blend wurde am selben Tag von Renners Instagram-Update auch eine Pressekonferenz abgehalten. Darin sprach der Washoe County Sheriff Darin Balaam über neue Details zu Renners Unfall.

Der MCU-Schauspieler soll zusammen mit einem Familienmitglied in seinem Privatfahrzeug im Schnee stecken geblieben sein. Daraufhin wollte Renner den Wagen mit dem Schneepflug aus dem Schnee ziehen. Das gelang ihm, doch dann wurde er von dem Kettenfahrzeug angefahren und überrollt.

Der Schauspieler scheint sich jetzt langsam auf dem Weg der Besserung zu befinden. Außerhalb des MCU könnt ihr Jeremy Renner gerade in seiner neusten Serie Mayor Of Kingstown bei Paramount+ sehen.

