Baby Yoda-Puppe zum halben Preis: Black Friday-Knüller für hochwertiges Star Wars-Spielzeug

Am Black Friday könnt ihr bei Amazon eine der besten Baby Yoda-Puppen deutlich reduziert kaufen. Das beliebte Star Wars-Spielzeug mit vielen Funktionen gibt es so günstig wie nie.

Bei Amazon läuft die Black Friday-Woche auf Hochtouren. Die Angebotswelle hat auch die beliebteste Star Wars-Puppe der letzten Jahre günstiger nach oben gespült: Baby Yoda. Es gibt verschiedene Modelle der Nachbildung des kleinen The Mandalorian-Stars. Eine der besten bietet Amazon als perfekte Geschenke-Gelegenheit vor Weihnachten deutlich günstiger an.

Baby Yoda-Puppe zum halben Preis Zu Amazon Deal

Die Disney+-Serie The Mandalorian entführt uns in die unendlichen Weiten der Galaxie und trotzdem ist das Highlight der Star Wars-Serie der süße Baby Yoda. Auf der ganzen Welt hat der Racker die Herzen von Star Wars-Fans im Sturm erobert.

Baby Yoda am Black Friday günstiger: Das müsst ihr über die Star Wars-Puppe wissen

© Hasbro Baby Yoda-Puppe mit vielen Funktionen

Sobald ihr den Kopf des kleinen Grogu berührt, gibt die Baby Yoda-Puppe verschiedene Töne wie Freude und Aufregung, Kichern und Plappern, Müdigkeit und Schlaf von sich. Daneben bewegen sich auch die Augen, die Ohren und der Kopf. Das Black Friday-Angebot für diese Puppe ist sehr attraktiv: Der Unterschied zur unverbindlichen Preisempfehlung liegt bei satten 50 Prozent.

Diese Puppe besitzt folgende Features:

Größe: 21 cm

Material: Kunststoff

Bewegliche Teile

mehr als 25 Sound- und Bewegungseffekte

benötigt 3 AAA-Batterien

Aber Achtung: Der Deal ist nur für zwei Tage gültig und endet bereits Freitagnacht. Günstiger und teurer: Hier findet ihr eine Übersicht aller erhältlicher Baby Yoda-Puppen.

Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (26. November 2021) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Alle Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 19. November 2021 um 0:00 Uhr bis zum 29. November 2021 um 23:59 Uhr.

Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.

