Baby Yoda spricht seine ersten Worte: Neue The Mandalorian-Folge schreibt Star Wars-Geschichte (aber es gibt einen Haken)

Lange haben wir spekuliert, was Baby Yodas erste Worte sind. Die neue Folge von The Mandalorian liefert uns endlich eine Antwort – und die fällt durchaus unerwartet aus.

Achtung, es folgen Spoiler!

The Mandalorian wartet diese Woche mit einem spektakulären Kapitel auf. Spektakulär ist nicht nur die Action, die sich in der 7. Folge der 3. Staffel ereignet. Nein, auch der kleine Grogu aka Baby Yoda macht eine aufregende Entwicklung durch und lässt uns teilhaben an der Welt seiner Gedanken, die uns bisher verborgen blieb.

In der neuen Folge von The Mandalorian sagt Grogu seine ersten Worte, allerdings kommen sie nicht direkt aus seinem Mund. Stattdessen ist es den Anzellanern auf Nevarro gelungen, IG-11s alten Körper so zu modifizieren, dass sich eine kleine Kreatur in den Brustkorb setzen und den ehemalige Killerdroiden steuern kann.

Große Star Wars-Enthüllung: Baby Yodas erste Worte in The Mandalorian sind "Ja" und "Nein"

Durch das technische Upgrade der IG-Einheit kann Grogu seinen Gedanken endlich Ausdruck verleihen – und zwar in Form von zwei Worten, die mit harter Roboterstimme wie aus der Pistole geschossen kommen: "Ja" und "Nein". Ehe sich Din Djarin (Pedro Pascal) versieht, entgegnet ihm sein Schützling plötzlich sehr viele Widerworte.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 schauen:

The Mandalorian - S03 Trailer (Deutsch) HD

Moment, hat Baby Yoda sein erstes Wort nicht schon lange gesagt? Da scheiden sich die Geister. Grogu murmelt oft unverständliche Dinge vor sich hin. Wer dem kleinen Racker seine gesamte Aufmerksamkeit schenkt, dürfte mehrmals ein "Patu" vernommen haben. Die Serie hat jedoch nie geklärt, ob es sich dabei wirklich um ein Wort handelt.

Weder Din noch eine andere Person hat auf das wiederkehrende "Patu" reagiert, was darauf schließen lässt, dass es eher in die Kategorie "Niedliche Laute, die Grogu von sich gibt" fällt. Wäre es sein erstes Wort gewesen, hätte Din als stolzer Mando-Papa diesem vermutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Baby Yodas erstes richtiges Wort: The Mandalorian lässt sich doch noch eine Hintertür offen

Jetzt stolziert Baby Yoda mit dem neu getauften IG-12 durch die Gegend und lässt die Welt an all den Dingen teilhaben, die er (nicht) befürwortet. Die 7. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian nutzt die Worte für Humor und feilt an Grogus Charakter. Nicht nur putzig, sondern auch ganz schön frech kommt das kleine Mandalorianer rüber.

Am Ende stellt sich dennoch die Frage: Waren das wirklich seine ersten Worte? Immerhin kommen sie nicht direkt aus seinem Mund, sondern werden von der mechanischen IG-Stimme gesprochen. Es wirkt eher so, als tastet sich The Mandalorian langsam an Grogu heran, bis er eines Tages sein erstes richtiges Wort selbst formuliert.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.