Kommt Babylon Berlin Staffel 6? So geht es nach den acht neuen Folgen in der ARD Mediathek weiter

Die 5. Staffel von Babylon Berlin steht in der ARD Mediathek. Doch ist nach acht Folgen wirklich Schluss oder wird es noch eine 6. Season geben?

2017 ist Babylon Berlin als bis dato größte und teuerste deutsche Serie aller Zeiten bei ARD und Sky an den Start gegangen. Neun Jahre später steht nun die 5. Staffel der Eventserie mit acht neuen Folgen im Stream bereit. Doch geht die Geschichte von Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) danach noch weiter?

Babylon Berlin Staffel 5 ist offiziell das Serienfinale: Staffel 6 ist nicht geplant

Bereits im Vorfeld der 5. Staffel wurde von den Serienschöpfern Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten bekanntgegeben, dass die neuen Folgen die Serie offiziell abschließen werden. Für das Regie- und Autoren-Trio war schon immer klar, dass sie die Serie mit der Machtergreifung der Nazis enden lassen wollen. Nun bezeichnen die Beteiligten sowie die ARD die aktuelle Staffel ausdrücklich als Finale.

Die 5. Staffel widmet sich nun der Zeit zwischen Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 bis zum Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. bis 28. Februar. Damit ist das Ende der Serie besiegelt, während in einem Epilog für viele der Figuren, die eine historische Vorlage haben, ein Vorausblick folgt, wie diese nach den gezeigten Ereignissen weiterleben – oder sterben.

Auch viele Hauptfiguren, die die Serie auf Grundlage von Volker Kutschers Romanreihe erfunden hat, erhalten einen Abschluss: Gereon Rath nimmt nach dem Reichstagsbrand, bei dem er seinen Bruder Anno (Jens Harzer) verliert, gewissermaßen dessen Platz ein. Wir sehen ihn mit einer Brandnarbe im Gesicht, die Annos Narbe stark ähnelt, in Berlin zurückbleiben. Charlotte Ritter flieht dagegen mit Reinhold Gräf (Christian Friedel) aus Berlin, während etwa auch Elisabeth Behnke (Fritzi Haberlandt) die Stadt verlässt.

Da diese Figuren nicht tot sind, bliebt eine Fortsetzung ihrer Geschichten durchaus möglich. Auch geht Volker Kutschers Romanreihe nach dem fünften Buch Märzgefallene* noch weiter, das der 5. Staffel als Volage diente. Die Reihe umfasst mittlerweile zehn Teile. Doch bringt die Serie die Handlungs- und Figurenbögen der Hauptcharaktere zu einem sinnvollen Ende, sodass wir damit vorerst nicht rechnen sollten.

Babylon Berlin Staffel 5 hat bereits um die Finanzierung gekämpft

Die 5. Staffel von Babylon Berlin stand bereits auf der Kippe, da Sky als Co-Produzent und Finanzierungspartner nach vier Seasons vor der Produktion ausstieg. Letztendlich hat die ARD Degeto die Finalstaffel gemeinsam mit X-Filme Creative Pool, Beta Film, WDR, SWR, HR und Radio Bremen gestemmt, die von vorherigen zwölf Folgen in Staffel 4 auf acht abschließende Folgen geschrumpft ist.

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Alle acht Folgen stehen nun seit dem 10. September 2026 in der ARD Mediathek als kostenloser Stream bereit. Im Free-TV werden die ersten vier Folgen am 19. September ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Eine Woche später, am 25. September, folgen die letzten vier Folgen ab 22:10 Uhr.

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