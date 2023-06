Absetzungs-Welle bei Sky: Babylon Berlin geht weiter, doch andere Serien stehen vor dem plötzlichen Aus

Sky Deutschland stellt seine Investitionen in deutsche Serien ein. Das Wichtigste: Babylon Berlin wird gerettet. Wir erklären die weiteren Auswirkungen und Hintergründe.

Update: In einem ersten Bericht war bekanntgeworden, dass Sky Deutschland aus der Finanzierung von Babylon Berlin aussteigen wird. Fans dürfen jedoch aufatmen. Wie DWDL berichtet, soll die Serie auch ohne Beteiligung von Sky Deutschland weitergehen. Die ARD hatte Babylon Berlin koproduziert und will es nun ohne die Unterstützung des Partners fortsetzen. "ARD Degeto, X Filme und Beta Film beauftragen die Entwicklung der fünften Staffel von 'Babylon Berlin", sagt der Geschäftsführer der ARD Degeto Thomas Schreiber. Es folgt der ursprüngliche Artikel.

Ein mittelschweres Beben geht durch die deutsche Serienlandschaft. Wie DWDL und Variety berichten, wird Sky Deutschland in Zukunft keine fiktionalen Serien mehr produzieren. Diese Entscheidung betrifft unter anderem die gefeierte Großproduktion Babylon Berlin von Tom Tykwer, die Sky Deutschland zusammen mit der ARD finanziert hatte.

Wir erklären, was dieser Schritt bedeutet.

Babylon Berlin am Abgrund: Was steckt hinter der Entscheidung?

Die 4. Staffel Babylon Berlin lief im Herbst 2022 bei Sky. Eine 5. Staffel der auch international beliebten Serie über die 1920er Jahre in Berlin war geplant. Daraus wird aber wohl nichts, zumindest nicht bei Sky Deutschland.

Vor acht Jahren hatte Sky Deutschland begonnen, in Eigenproduktionen zu investieren. Es entstanden Erfolgsserien wie Babylon Berlin und Der Pass. Dieses Geschäft rechnet sich nun aber wohl nicht mehr. So verweist Sky in seiner Mitteilung auf die wachsende Konkurrenz und hohe Kosten. Der Sender musste sich mit seinen Produktionen gegen große globale Player wie Netflix, Disney+ und Apple durchsetzen. Teure Action-Serien wie Drift - Partners in Crime scheinen dabei hinter den Erwartungen zurückgeblieben zu sein.

Babylon Berlin komplett bei WOW streamen Deal Zum Deal

Nun müsse Sky nach eigener Aussage "harte Entscheidungen darüber treffen, wo wir unsere Investitionen einsetzen, um sicherzustellen, dass wir einen Mehrwert für das Unternehmen und unsere Kunden schaffen". In eigenen Original-Serien wie Babylon Berlin sieht Sky Deutschland demnach keinen Mehrwert mehr.

Welche Serien sind sonst noch betroffen?

Der Pass wurde bereits mit der 3. Staffel beendet. Eine weitere Serie in der Größenordnung von Babylon Berlin ist Das Boot. Dessen Produktion soll aber noch abgeschlossen werden, heißt es im Bericht von DWDL. Auch das geplante Helgoland 513 werde noch erscheinen. Serien wie Drift und Die Wespe jedoch werden wohl nicht weitergehen.

Ausgenommen von den Maßnahmen sind nicht-fiktionale Formate, die Sky weiter produzieren will. Doku-Soaps wie Diese Ochsenknechts werden fortgeführt und – im Fall der Schauspiel-Familie – zu einem richtigen Serienuniversum mit eigenem Spin-off ausgebaut.

Mehr zum Thema:

Kann Babylon Berlin trotzdem weitergehen?

Einen Hoffnungsschimmer gib es zumindest für Fans von Babylon Berlin: Sky ist nicht der einzige Sender, der an der Produktion beteiligt ist. Er schultert die aufwendige Serie gemeinsam mit der ARD, die sich für Staffel 5 einen neuen Partner suchen könnte.

Die 4. Staffel Babylon Berlin läuft ab dem 1. Oktober 2023 beim öffentlich-rechtlichen Sender. In der Mediathek sind sie bereits ab dem 29. September zu sehen. Sollte die Staffel an alte Erfolge anknüpfen, ist eine Fortsetzung ohne Sky durchaus denkbar. Vielleicht sogar mit internationalen Partnern.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.