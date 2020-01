Bad Boys for Life mit Will Smith: Welcher ist der beste Film der Reihe?

Die drei Bad Boys-Filme wählten alle einen anderen Ansatz, um die Geschichte der Buddy-Cops zu erzählen. Stimmt hier ab: Welcher ist der beste Bad Boys-Film?

Das Bad Boys-Franchise hat den Test der Zeit bestanden, auch weil es sein Erfolgsrezept dezent variierte. Der Kern ist die Chemie zwischen den Buddy-Cops Will Smith und Martin Lawrence und die wirkt auch 17 Jahre nach dem letzten Film. Bad Boys for Life schaffte letzte Woche einen Überraschungsstart in den Kinos. Wie schon Bad Boys 2 passte der 3. Teil die Formeln der Reihe leicht an.

Bad Boys 2 verschärfte im Jahr 2003 das Tempo des Vorgängers. Michael Bay drehte die hyperaktive Speed-Version seines Cop-Films. Das kam nicht bei allen Fans gut an. Der Versuch von Adil El Arbi und Bilall Fallah schaltet in der Midlife-Crisis wieder einen Gang zurück.

In der Moviepilot-Community fallen die Bewertungen denkbar knapp aus. Die drei Filme trennen lediglich drei Punkte.

Bad Boys - Harte Jungs

Jahr : 1995

: 1995 Regisseur : Michael Bay

: Michael Bay Community-Wertung: 7.3

Bad Boys II

Jahr : 2003

: 2003 Regisseur : Michael Bay

: Michael Bay Community-Wertung: 7.0

Bad Boys For Life

Jahr : 2020

: 2020 Regisseure : Adil El Arbi und Bilall Fallah

: Adil El Arbi und Bilall Fallah Community-Wertung: 7.1

Stimmt ab über euren Lieblingsteil ab: Welcher ist der beste Bad Boys-Film?

Wenn ihr euch noch nicht sicher seid: Bad Boys for Life läuft derzeit in den Kinos. Bad Boys 2 ist bei Sky Ticket, Amazon Prime und Netflix in der Flatrate enthalten. Bad Boys 1 gibt es bei Sky Ticket und Netflix zum Streamen.

Bad Boys For Life läuft seit dem 16. Januar 2020 in den deutschen Kinos. Die Arbeit an einem vierten Teil der Reihe wurde auch schon bestätigt.

Zeigt uns in den Kommentaren eure Reihenfolge der drei Filme.