Bares für Rares-Star Horst Lichter: 3 Fakten, die selbst eingefleischte Fans überraschen

Bares für Rares-Star Horst Lichter ist einer der beliebtesten Moderatoren Deutschlands. Wir verraten euch 3 kuriose Fakten, die selbst Fans noch nicht wussten.

Horst Lichter ist das strahlende Gesicht von Bares für Rares. Seit 2013 bezaubert er das Publikum mit rheinischem Charme und warmherzigem Humor. Doch auch wenn Lichter bei der Trödelshow tagtäglich über den Bildschirm flimmert, wissen viele Fans kaum etwas über die Person hinter dem TV-Lächeln. Wir lüften drei spannende Fakten, die selbst eingefleischte Fans nicht kennen.

Fakt 1: Horst Lichters Sohn sieht seinem Papa zum Verwechseln ähnlich

Horst Lichter ist Vater von drei Kindern. Während über seine Töchter kaum etwas bekannt ist, folgt Sohn Christopher (40) in die Fußstapfen seines Vaters: Christopher liebt es, schmackhafte Gerichte zu zaubern und ist deshalb als Koch-Influencer im Netz unterwegs. Auch beim Thema Gesichtsbehaarung sind die beiden auf einer Wellenlänge: Christopher rockt ebenfalls einen XXL-Schnurrbart und sieht seinem Vater damit zum Verwechseln ähnlich. Dass die beiden miteinander verwandt sind, lässt sich wirklich nicht übersehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fakt 2: So wurde Horst Lichter fürs TV entdeckt

Bevor Horst Lichter als Moderator durchstartete, machte er sich als TV-Koch einen Namen. Doch wie wurde er überhaupt für das Fernsehen entdeckt? Die Antwort ist simpel: durch einen glücklichen Zufall. Der WDR drehte in den 90ern einen Beitrag über Horst Lichters damaliges Restaurant "Oldiethek" und war direkt begeistert vom charismatischen Koch. Außerdem spannend: in dem Restaurant stellte Lichter Antiquitäten und Trödel aus, da er eine Leidenschaft für alte Dinge hat. Kein Wunder also, dass er 2013 für Bares für Rares angeheuert wurde.

Mehr News zu Bares für Rares:

Fakt 3: Mit Humor überwand er tragische Schicksalsschläge

Fans kennen Horst Lichter als humorvollen Moderator, der stets einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Allerdings steckt hinter der fröhlichen TV-Persona ein Mann, der bereits mit zahlreichen Schicksalsschlägen zu kämpfen hatte. Lichter hatte als Jugendlicher einen schweren Unfall, musste den Tod seiner ersten Tochter verkraften und hatte bereits als junger Mann zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitten. Gegenüber RND verriet er, dass er mit Humor die dunklen Gefühle überspielen wollte: "Als mein Kind starb, habe ich dafür gesorgt, dass die Menschen wieder mit mir lachen. Ich wollte nicht bemitleidet werden. Als ich selbst im Krankenhaus lag, habe ich Witze gemacht, damit die Ärzte über mich lachten."

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Bares für Rares gratis sehen

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Alle Folgen der letzten Monate können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.