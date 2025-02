Bares für Rares-Star Horst Lichter schockt Fans mit Bodybuilding-Beichte: "Habe krankhaft trainiert"

Horst Lichter ist immer gut gelaunt? Weit gefehlt. Zuletzt zeigte er sich immer häufiger von seiner verletzlichen Seite: Im Netz kursiert ein kurioses Bodybuilder-Foto, doch dahinter steckt eine traurige Geschichte.

Horst Lichter ist ein Urgestein im deutschen TV. Der beliebte Moderator mit dem Schnauzbart ist für seinen rheinländischen Humor bekannt und weiß genau, wie er mit dem Publikum umgeht. Seit Längerem kursiert ein kurioses Foto des Bares für Rares-Stars online: mit XXL-Muskeln und gestähltem Sixpack. Dahinter verbirgt sich jedoch eine tragische Geschichte.

Horst Lichter überrascht mit Geständnis: "Ich kam damit nicht zurecht."

Horst Lichter ist einer der beliebtesten TV-Stars Deutschlands. Er wurde als Fernsehkoch bekannt, dann gelang ihm 2013 als Moderator von Bares für Rares ein absoluter Hauptgewinn: Die Trödelshow zählt zu den erfolgreichsten Formaten überhaupt und sorgt seit mehr als zehn Jahren für Traumquoten. (Kein Wunder, dass das ZDF Horst Lichter ein unglaublich hohes Gehalt zahlt.)

Vor der Kamera wirkt der 63-jährige TV-Star stets selbstbewusst und souverän, doch hinter der perfekten Moderatoren-Fassade sieht es anders aus: In der Sat.1-Talkshow Dinner Party gibt Lichter zu, dass er seit seiner Kindheit mit seinem Selbstbewusstsein zu kämpfen hatte. Nach einem schweren Unfall, lag er als Jugendlicher monatelang im Krankenhaus und nahm dabei einiges an Gewicht zu. Eine schlimme Zeit für Lichter: "Dick-sein war für mich nicht schön. Ich kam damit nicht zurecht."

"Habe krankhaft trainiert": Horst Lichter entwickelte Bodybuilding-Sucht

Horst Lichter spricht offen und ungeniert darüber, dass er seine Zeit als übergewichtiger Jugendlicher tiefe Narben bei ihm hinterlassen habe: "Das sitzt heute noch scheiße tief."

Weil er mit seiner Unzufriedenheit nicht mehr zurechtkam, begann er damit, seine Lebensgewohnheiten zu ändern. "Dann hab ich angefangen, wenig zu essen. [...] Dann hab ich meinen Schatz kennengelernt und dann hab ich angefangen zu trainieren wie ein Doofer." Hier könnt ihr das Ergebnis seiner Transformation bestaunen. Kein Scherz, das Foto ist echt:

Leider schoss Lichter dabei übers Ziel hinaus und verfiel in eine regelrechte Sportsucht. "Ich hab mal eine Zeit lang ziemlich krankhaft trainiert", gibt er in der Talkshow zu. "Ein Auslöser war halt dieses Kindheitserlebnis." Er sei in jeder freien Sekunde ins Fitnessstudio gegangen: "Morgens vor der Spätschicht hingegangen. Dann nachts nach dem Kino [...] sind wir nochmal hingegangen und haben Waden trainiert."

Sein Fazit über diese Zeit fällt eindeutig aus: "Wie krank." Private und gesundheitliche Schicksalsschläge zwangen Lichter dann dazu, sein Leben erneut zu überdenken. So obsessiv trainieren wie damals würde er heute nicht mehr.

TV & Streaming: So kannst du Bares für Rares gratis schauen

Bares für Rares läuft montags bis freitags, um 15:05 Uhr im ZDF. Ältere Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.