Batman neu erleben: Limitierte Dark Knight-Trilogie auf 4K-Blu-ray so günstig wie nie

Die großartige The Dark Knight-Trilogie gehört in jede Heimkino-Sammlung. Bei Amazon kriegt ihr die limitierte Box gerade supergünstig - aber nur noch heute.

Die Kombination Christopher Nolan (Tenet) und Batman brachte uns die epischste Superhelden-Trilogie ein. Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises veränderten den Blick auf Superheld*innen und das Genre.

Die ersten beiden Filme landeten in unserem Ranking der besten DC-Filme Liste auf Platz 1 und 2. Bei Amazon könnt ihr den Dark Knight-Zyklus in einer Box kaufen, die die Krone ihrer Schöpfung ist: Auf 4K-Blu-ray in einer limitierten Edition. Nur noch heute bekommt ihr die Box 20 Euro günstiger im Rahmen der Oster-Angebote beim Online-Händler.

Batman-Bonus: Deshalb lohnt sich die 4K-Box der Dark Knight-Trilogie

Training von Geist und Körper: Ein Film über Christian Bales Verwandlung in Batman

Die Entstehung von Gotham City

Nicht gezeigte Sequenzen

Zusätzliche IMAX-Sequenzen im Bildformat: 1,78:1

Deshalb lohnt sich 4K für das Heimkino

Neben der 4K-Blu-ray ist wie üblich ein Standard-Blu-ray enthalten

Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K?

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film wie Joker mit seinem aufwendigen Szenenbild und der atmosphärischen Inszenierung Vorteile hat.

*Bei diesem Link zu Amazon handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.