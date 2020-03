Alle DC-Filme - Unsere Liste der besten und schlechtesten Filme

Nach dem Erfolg von Aquaman haben wir alle DC-Filme in einer Liste von den schlechtesten bis zu den besten angeordnet. Seht, wo die zahlreichen Inkarnationen von Batman, Superman und Co. landen.

Update, 02. März 2020: Dieses Ranking aller DC-Filme haben wir bereits zum Start von Wonder Woman erstellt. In den letzten Monaten starteten mit Joker und Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn zwei neue DC-Filme in den Kinos. Wir haben ihre Qualität im Vergleich mit den anderen DC-Vertretern eingeschätzt und sie entsprechend in unsere Liste eingeordnet.

Wir haben uns in der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt und alle DC-Realfilme von Superman and the Mole-Men (1951) bis Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn (2020) in einer Rangliste angeordnet.

Teilnahmeberechtigt waren alle Real-Spielfilme nach einer Vorlage von DC Comics, die nicht explizit fürs Fernsehen produziert wurden. Neben den Abenteuern bekannter DC-Helden wie Superman und Batman sind somit auch Filme wie Watchmen und V wie Vendetta dabei, deren Comic-Vorlagen ursprünglich bei DC erschienen, bevor sie zu dessen Imprint Vertigo wechselten. Die Vorlage zu The Losers startete hingegen gleich bei Vertigo, deswegen findet sich der Film nicht in der Liste.

Der Platzvergabe ist wie auch schon bei unserer Liste der besten und schlechtesten Marvel-Filme eine ausführliche Diskussion vorausgegangen, jeder Redakteur konnte zudem eine Wildcard für einen Film vergeben, der ihm im Gegensatz zu den anderen Abstimmenden besonders wichtig war, und ihm somit eine höhere Platzierung verschaffen.

Welcher Film hätte eine höhere Platzierung verdient?