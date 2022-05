Batman-Trilogie neu bei Amazon: The Dark Knight Rises enthält einen der absurdesten Filmfehler überhaupt

Christopher Nolans meisterhafte Batman-Trilogie ist jetzt bei Amazon Prime. Das Finale The Dark Knight Rises unterhält DC-Fans mit einem skurrilen Filmfehler.

Bevor Robert Pattinson die Fledermaus-Maske anlegte, setzte Christopher Nolans Dark Knight-Trilogie neue Maßstäbe. Sowohl für Batman-Verfilmungen wie für den Superhelden-Film im Allgemeinen. Und wie jede grandiose Filmreihe enthalten auch Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises Filmfehler. Ein besonders lustiges und skurriles Exemplar findet sich im Finale. Alle drei DC-Epen gibt es jetzt auf Amazon Prime.

Batman-Patzer auf Amazon Prime: The Dark Knight Rises hat absurden DC-Fehler

Der große Abschluss der Reihe überraschte viele DC-Fans mit Catwomans (Anne Hathaway) Wandel zur guten Seite. Sie und Batman/Bruce Wayne (Christian Bale) lesen gemeinsam gesichtslosen Bösewichtern die Leviten. In einer Szene belehren sich die Fieslinge aber selbst. Sie fallen nämlich um, ohne getroffen zu werden. Die Sequenz ist auch auf YouTube zu finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Screenrant in einem Video zur Patzer-Szene ausführt, haben hier ganz offenbar Stuntleute ihre Markierung verpasst. Die werden nach Probe gesetzt, um Schlägereien echt wirken zu lassen. Im Eifer des Drehs können die Akteure aber aneinander vorbeispielen. Gerade bei sehnlich erwarteten Blockbustern ist die Zeit für weitere Takes knapp. In bewegungsintensiven Szenen werden Fehler oft belassen, da sie in all der Action nicht auffallen.

In The Dark Knight Rises kam das gleich mehrere Male vor. Vor dem großen Finale nimmt es Batman alleine mit einigen Schurken auf. Auch hier drückt sich ein Fiesling vor der unausweichlichen Fledermaus-Abreibung und schmeißt sich ungeschlagen mit Schmackes auf den Bordstein. Die Szene ist ebenfalls in der Screenrant-Liste enthalten.

© Warner Links: Dieser Stuntman verliert in Kürze von selbst das Gleichgewicht

Der Fehler wirkt völlig absurd. Im Grunde ist es aber ein alltäglicher Fauxpas, wie sie in vielen Hollywood-Produktionen vorkommen. Sie fallen erst bei genauem Hinsehen auf und schmälern nicht die Qualität des Films. Im Gegenteil, sie sind ein herzlicher Beweis menschlicher Fehlbarkeit. Und innerhalb des düsteren DC-Epos mal laut aufzulachen, tut auch ganz gut.

Düsterer Superheld im Podcast: So gut ist die Marvel-Serie Moon Knight wirklich

Das Marvel Cinematic Universe hat einen neuen (Anti-)Helden. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen der düsteren Disney+ Serie Moon Knight.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von den Filmfehlern in The Dark Knight Rises?