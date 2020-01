Baymax: Wie der Animationsfilm mit Marvel und dem MCU verbunden ist

Heute Abend um 20:15 Uhr zeigt Vox den Animations-Film Baymax - Riesiges Robowabohu. Dabei hat der von Disney produzierte Streifen gleich mehrere Verbindungen zum Marvel-Universum.

Trotz der Tatsache, dass Baymax - Riesiges Robowabohu auf einem Team an Superhelden aus dem Marvel-Universum basiert, wurde der oscarprämierte Film vor seinem Erscheinen im Jahr 2014 nicht als Marvel-Film vermarktet. Dennoch gibt es zahlreiche Verbindungen zu bekannten Marvel-Figuren, die ihr heute Abend um 20:15 Uhr auf Vox entdecken könnt.

Mit Baymax - Riesiges Robowabohu hat Disney sich bei ihrem 54. Animationsfilm bei den Marvel-Comics bedient, indem sie das Superhelden-Team Big Hero 6 genommen und in ein geerdeteres, kinderfreundlicheres Setting gepackt haben. Denn eigentlich sind die von Steven T. Seagle und Duncan Rouleau geschaffenen Figuren keine Gruppe von Kindern, die sich mit einem Gesundheitsroboter herumschlagen müssen, sondern eine ausgebildete Kampfeinheit mit Superkräften, die von der japanischen Regierung angeheuert wurde, um das Land gegen feindliche Angriffe zu verteidigen.

Baymax: Marvel-Verweise ohne Ende

In Baymax - Riesiges Robowabohu gibt es trotz der Verfremdung zahlreiche Verbindungen zu Marvel, die über die klassische Filmstruktur der Heldenreise, wie man sie aus etlichen Filmen des MCU kennt, hinausgehen.

In dem Zimmer von Fred, einem der Freunde des Protagonisten Hiro, lassen sich mehrere bekannte Marvel-Schurken entdecken. In den Vitrinen sehen wir eine lebensgroße Nachbildung von Daredevils Feind Torpedo, dem Avengers-Erzfeind aus Atlantis namens Orka oder auch Desmond Drew aka Black Talon. Ein Kult-Mitglied, das beispielsweise in dem Doctor Strange-Band Sorcerer Supreme #16 auftaucht.

Und als Hiro in einer Szene durch ein Comicheft blättert, dürfte euch bei genauem Hinsehen auffallen, dass es sich bei jenem Heft um die 32. Ausgabe von Marvel Premiere handelt: die Ausgabe, in der der Monark Starstalker erstmals vorgestellt wurde.

In einer weiteren Szene, in der der titelgebende Gesundheitsbegleiter in den Straßen von San Fransokyo unterwegs ist, trägt ein Geschäft zudem den Namen Ivy Gellar. Ein Verweis auf die Darkhawk-Comics von Marvel, in denen eine Figur mit selbigen Namen auftaucht.

Baymax - Riesiges Robowabohu ist streng genommen kein offizieller Marvel-Film, liefert aber eine versteckte Hommage nach der nächsten an den Comic-Giganten.



MCU: Die Verbindung zu Avengers: Age of Ultron

Neben diesen kleinen Verweisen gibt es jedoch auch eine interessante Verbindung zu dem zweiten Auftritt der Avengers. In Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron muss Tony Stark eine neue künstliche Intelligenz für seinen Iron Man-Anzug installieren, weil Ultron Tonys bekannte KI namens J.A.R.V.I.S. zerstört hat.

Als Tony durch seine Liste an verfügbaren KIs scrollt, sieht man eine mit dem Namen Tadashi. Denselben Namen trägt auch Hiros Bruder, der Schöpfer von Baymax. Und wie sonst für die Filme aus dem MCU üblich, hat der Marvel-Altmeister Stan Lee auch in Baymax - Riesiges Robowabohu einen Cameo-Auftritt.



Habt ihr in dem Film noch weitere Verbindungen zu Marvel entdecken können?