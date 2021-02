Beängstigend aktuell: Einer der besten Filme aller Zeiten - jetzt als limitierte 4K Blu-ray-Edition

Dieser Film gehört zu den besten Filmen aller Zeiten und hat nichts an Aktualität verloren: Spike Lees Tragikomödie Do the Right Thing ist in einer limitierten 4K UHD Blu-ray Edition erschienen.

Spike Lees Meisterwerk Do the Right Thing taucht nicht nur in zahlreichen Listen der besten Filme aller Zeiten auf. Die Tragikomödie über Rassismus, Zusammenhalt und Gewalt in einer New Yorker Nachbarschaft hat auch drei Jahrzehnte nach der Premiere nichts von ihrer Aktualität verloren.



Nun ist der mit einem kongenialen Soundtrack ausgestattete Kultfilm mit Samuel L. Jackson (Marvel's Avengers) und Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) erstmals in Deutschland als 4K Ultra HD Blu-ray erschienen. Die limitierte Steelbook-Edition hat es in sich!

Einer der besten Filme aller Zeiten in der limitierten 4K UHD Blu-ray-Edition

Die limitierte 4K Ultra HD Blu-ray Steelbook-Edition von Do the Right Thing ist in Deutschland exklusiv bei MediaMarkt und Saturn erhältlich.

© Universal Do The Right Thing (exklusives SteelBook) 4K Ultra HD Blu-ray + Blu-ray

Alternativ gibt es bei Amazon die Turbine Steel Collection des modernen Klassikers in normaler Blu-ray-Qualität:

Worum geht es in Spike Lees Do the Right Thing?

Regisseur und Autor Spike Lee (Da 5 Bloods) entwirft ein komplexes, widersprüchliches und aufrüttelndes Porträt einer Nachbarschaft in Brooklyn an einem heißen Sommertag. Mittelpunkt des Films ist die Pizzeria des Italo-Amerikaners Sal (Danny Aiello, der für die Rolle eine Oscar-Nominierung erhielt).

Mt Pizzabote Mookie (Spike Lee) stromern wir durch das überwiegend von Afroamerikanern bewohnte Viertel. Schritt für Schritt lernen wir nicht nur ein einprägsames Ensemble von Figuren kennen, sondern auch die manchmal unterschwelligen und oft offensichtlichen Ressentiments von Bewohner*innen und Polizei. Am Abend kommt es zur schrecklichen Eskalation.

Nicht zuletzt im Kontext des Mordes am Afroamerikaner George Floyd im Mai 2020 sowie der anschließenden Proteste in den USA wirkt Do the Right Thing beängstigend aktuell.

Was macht die limitierte 4K Ultra HD-Edition so besonders?

Grundlage für die Edition ist ein nativer 4K-Transfer des Films, der das Meisterwerk von Spike Lee in superber Bildqualität präsentiert. Die ausdrucksstarke, farbenprächtige Inszenierung eines verhängnisvollen Sommertages kommt hier voll zum Tragen.

Die Musik spielt eine enorm wichtige Rolle in Do the Right Thing. Immerhin wurde Public Enemys Hip Hop-Klassiker Fight the Power auf Anfrage von Lee für den Film geschrieben. Für die perfekte Immersion nicht nur in die Musik, sondern auch die charakteristische Geräuschwelt des Viertels sorgt der DTS:X Audio-Mix dieser Edition.

Umfangreiche Specials, darunter 2 Audiokommentare von Spike Lee, Making-of-Dokumentationen, Interviews und Deleted Scenes vervollständigen die edle 4K Ultra HD Blu-ray Steelbook-Edition.

Hinweis: Die 4K UHD Blu-ray enthält die deutsche Sprachfassung. Die beiliegende normale Blu-ray kommt ohne deutschen Ton und deutsche Untertitel.