Bei Amazon: Eine der besten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten gibt es jetzt erstmals in einer kompletten 4-Filme-Box

Kein Déjà vu: Seit kurzem gibt es eine der besten Science-Fiction-Reihen in einer Box mit 4K-Qualität. Was sie Matrix-Edition bietet, lest ihr hier.

Nach dem Kinostart von Matrix war nichts mehr wie vorher. Der Science-Fiction-Film über die Rebellion von Neo, Trinity und Morpheus war ein Quantensprung in der Effekte-Evolution von Hollywood, befeuert bis heute die Fan-Theorien und bestätigte Keanu Reeves als Mega-Star. Drei sehenswerte Fortsetzungen folgten, die die Geschichte des Kampfes gegen die Maschinen weiter erzählten. Seit vergangener Woche gibt es diese grandiose Sci-Fi-Reihe erstmals in einer Box in 4K UHD-Qualität. Alle Matrix-Filme in der 4K-Box Zu Amazon Deal Was bietet die neue Déjà vu Collection der Matrix-Reihe? Die neue 4K Déjà Vu Collection enthält alle vier Filme der Matrix-Reihe jeweils in Ultra HD-Qualität und in der regulären Blu-ray-Version. Das heißt sie umfasst die klassische Trilogie von den Wachowski-Schwestern und die vergangenes Jahr erschienene Fortsetzung, die noch einmal Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss vor der Kamera vereinte: Matrix (1999)



Matrix Reloaded (2003)



Matrix Revolutions (2003)



Matrix Resurrections (2021)

Bei Amazon * gibt es die neue Matrix-Collection für 68,99 Euro. Alternativ bekommst du sie zum selben Preis bei MediaMarkt *.

Bei Matrix 1-3 wird der deutsche Ton in Dolby Digital 5.1 angeboten, der Englische Originalton in Dolby Atmos. Bei Matrix 4 gibt es auch die deutsche Tonspur in Dolby Atmos und True HD 7.1. Alle Filme werden von umfangreichem Bonus-Material begleitet. Die Déjà Vu Collection gibt es darüber hinaus in der reinen Blu-ray-Version bei Amazon * und MediaMarkt *. Für nur 29,99 Euro kriegst du alle Matrix-Filme in einer Box. © Warner Bros. Matrix Déjà vu Box Warum lohnt sich die Science-Fiction-Reihe in 4K? Über die Qualitäten der ersten drei Matrix-Filme muss nicht mehr viel geschrieben werden. Die Effekte insbesondere in Teil 1 und 2 (Stichwort: Highway-Verfolgung!) waren wegweisend und die Geschichte der Rebellion gegen die Maschinen hat nichts von ihrer Faszination verloren. Für Matrix Resurrections wartet Regisseurin Lana Wachowski wieder mit vielen großen Bildern, spannenden visuellen Einfällen und toll choreografierter Action auf. Das verdient auch im Heimkino die bestmögliche Qualität. Aufgepasst: Es gibt jetzt schon frühe Black Friday-Angebote * Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film mit aufwendigen Effekten und einer dynamischen Inszenierung Vorteile hat. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.