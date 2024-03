Bei Amazon entsteht gerade einer der größten Abenteuerfilme der nächsten Jahre: Es klingt wie der perfekte Fluch der Karibik-Ersatz

Während wir vergeblich auf einen neuen Fluch der Karibik-Film warten, kündigt sich ein anderes Piraten-Abenteuer an. Dieses stammt von den Avengers-Machern und entsteht für Amazon Prime Video.

Kommt Fluch der Karibik 6? Und wie sieht es mit dem Spin-off mit Margot Robbie aus? Das Disney-Franchise befindet sich seit einigen Jahren im Chaos. Immer mal wieder ist etwas von einem neuen Piraten-Abenteuer zu vernehmen, doch konkret angekündigt wurde die Fortsetzung der Fluch der Karibik-Reihe bisher nicht.

Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video nutzt die Gunst der Stunde, um sein eigenes Piraten-Epos in Stellung zu bringen. Mit The Bluff befindet sich ein aufwendiger Abenteuer-Blockbuster in Produktion, der ins 19. Jahrhundert entführt und von einer ehemaligen Piratin erzählt, die von den Fehlern ihrer Vergangenheit eingeholt wird.

The Bluff: Amazon stellt seinen Fluch der Karibik-Ersatz mit Priyanka Chopra Jonas und Karl Urban vor

Wie Deadline berichtet, steckt hinter The Bluff AGBO, die Produktionsfirma der Avengers-Macher Joe Russo und Anthony Russo. Die haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit Amazon zusammengearbeitet, konkret im Rahmen der Action-Serie Citadel, die den Startschuss eines neuen Agenten-Franchise darstellt.

Priyanka Chopra Jonas spielt eine der Hauptrollen in Citadel und führt nun ebenfalls den neuen Amazon-Blockbuster der Russos an. In The Bluff spielt sie die erwähnte Piratin, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird und ihre Familie vor den Gefahren der Karibik beschützen muss. Darüber hinaus gehört The Boys-Star Karl Urban zum Cast.



Inszeniert wird der Film von Frank E. Flowers, der gerade erst mit Bob Marley: One Love einen 120-Millionen-Dollar-Hit an den Kinokassen gelandet hat. Gemeinsam mit Joe Ballarini (My Little Pony: Der Film) hat er zudem das Drehbuch geschrieben. Wenn alles nach Plan läuft, beginnen die Dreharbeiten zu The Bluff im Frühling in Australien.

Wann startet das Piraten-Abenteuer The Bluff im Kino?

Ausgehend von den aktuellen Informationen kommt The Bluff nicht ins Kino. Deadline schreibt, dass eine exklusive Veröffentlichung bei Amazon geplant ist. In über 240 Märkten soll der von den Russos produzierte Film als Streaming-Blockbuster erscheinen.

Da die Dreharbeiten noch nicht einmal angefangen haben, sollten wir mit dem Start frühestens Ende 2025, wenn nicht sogar 2026 rechnen. Damit würde The Bluff trotzdem früher als der nächste Fluch der Karibik-Film das Licht der Welt erblicken.